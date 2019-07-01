На церемонии Calltouch Performance Awards 2019 наградили представителей авторитейла
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На сцену финалистов приглашали ведущие эксперты отрасли, среди них –– Артур Саркисян, руководитель индустриальной группы авто Яндекс, Дмитрий Ким, директор по маркетингу и рекламе «Русбизнесавто», Вера Лемехова, известный маркетолог и представитель группы компаний «Автомир», а также Антон Жуков, руководитель отдела маркетинга «Мерседес-Бенц Беляево».
Премия была щедра на награды: следующие участники были отмечены сразу несколькими «полусферами» –– MGCom, Tandem Group, Sparta, VBI, 4px и Artics Internet Solutions. Однако абсолютным фаворитом гонки стала компания ПроКонтекст, которая буквально за час собрала 13 наград. Некоторые гости даже заподозрили неладное, а директору по маркетингу Виктору Паламарчуку пришлось идти на радикальные меры: в конце концов он согласился каждый раз выходя на сцену, снимать с себя какой-то предмет одежды. Тем самым, Виктор доказал, что результаты премии объективны и не подвергаются сомнению.
Учредители и участники премии преследовали одну цель – определить по-настоящему эффективные агентства по performance-маркетингу и составить списки лидеров для ведущих рекламодателей столицы.
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