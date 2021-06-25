На Чехию обрушился мощный торнадо: несколько сел стерты с лица земли, транспортное сообщение парализовано (фото)
Фото: ct24.ceskatelevize.cz
Фото: ct24.ceskatelevize.cz
Фото: ct24.ceskatelevize.cz
Фото: ct24.ceskatelevize.cz
Фото: ct24.ceskatelevize.cz
Фото: ct24.ceskatelevize.cz
По словам спасательной службы Чехии, торнадо сравнял с землей значительную часть сел Лужице, Грушки, Моравска-Нова-Весь, частично село Микулчице и часть города Годонина. В ведомстве подтвердили, что есть жертвы, но точное их число пока неизвестно. В зону бедствия стянут силы со всей страны. В разборке завалов помогают добровольцы. Помощь направили экстренные службы Австрии и Словакии.
На скоростной магистрали Прага — Братислава, которая проходит недалеко от разрушенных населенных пунктов, образовалась 50-километровая пробка в обе стороны. В настоящий момент на трассе действует зона для посадки вертолетов и парковки машин скорой помощи. Стихия парализовала движение общественного транспорта в Южной Моравии. Некоторые автобусные линии не работают вообще, другие сократили или изменили маршруты.
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 650 000 РMINI Cooper Clubman 2008 в Москве
- 1 080 000 РToyota Camry 2019 в Москве
- 3 415 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 220 000 РChevrolet Niva 2019 в Москве
- 1 518 000 РBMW 3 серии 2014 в Москве
- 195 000 РVolkswagen Passat 1998 в Москве
- 985 000 РLand Rover Discovery 2006 в Москве
- 220 000 РDatsun mi-DO 2019 в Москве
- 290 000 РOpel Zafira 2011 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий