На чем ездил Ленин?
Turcat-Mery 28 1915 года
На легендарном броневике Austin Ленин никогда не ездил, многие даже сомневаются, что он вообще стоял на нем во время знаменитой речи. Но суть не в этом. После возвращения из эмиграции и получения статуса вождя революции, не мог Ильич колесить по Петрограду на велосипеде. Нужен был автомобиль. Им стал редкая и очень дорогая модель французской фирмы Turcat-Mery 28. Машина ручной сборки с 4-цилиндровым двигателем на 50 л.с. успела покатать Александра Керенского, а затем в конце октября 1917 года стать первой машиной Ленина. Но ненадолго! Угнали ее буквально через пару месяцев прямо от Смольного.
Delaunay Belleville 45
Пришлось идти в гараж бывшего императора и выбирать что-то новенькое. Вторым авто Ленина стал тоже «француз», но прослужил он ему совсем немного, уже 1 января 1918 года во время покушения на Ленина деревянный кузов машины был почти полностью разрушен и восстановлению не подлежал.
Renault 40CV
Еще одна машина, пригнанная из царского гаража, снова была родом из Франции. Это был роскошный гоночный автомобиль с мощным 6-цилиндровым двигателем, который развивал скорость свыше 100 км/ч. Предположительно, именно в этой машине ехал Ленин, когда на него покушалась Фанни Каплан. По иронии судьбы эту машину постигла участь первой – ее тоже угнали!
Rolls-Royce Silver Ghost 1914
Видимо, посчитав, что с «французами» ему не везет, Ленин перешел на автотранспорт с Туманного Альбиона, благо в царском гараже было из чего выбрать! Машина с откидным верхом покупалась когда-то для участия в гонках, но и для поездок по столице вновь созданной страны тоже годилась. Британское авто так понравилось Ленину, что в 1920 он поручил начать переговоры о поставке новеньких машин для партийной верхушки. Самому Ильичу достался самый мощный 73-сильный автомобиль бренда. Кстати, если вы переживаете из-за расхода топлива в своей машине, то знайте – «Роллс-Ройс» Ленина сжирал до 30 л каждые 100 км.
«Автосани»
Нельзя сказать, что это была отдельная модель, потому что создали их рабочие Путиловского завода на базе все того же Rolls-Royce Silver Ghost, но это точно единственный Rolls-Royce с гусеницами и лыжами! На нем Ленин мог добраться зимой из своей резиденции в Горках в столицу. На этих же автосанях привез в Москву известие о смерти Владимира Ильича его шофер Степан Гиль. Эта машина до сих пор хранится в музее Ленина в Горках.
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