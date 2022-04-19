На чем ездили первые пожарные Страны Советов?
Фото: oldmos.ru
А все случилось более века назад - 17 апреля 1918 года В.И. Ленин подписал Декрет Совета Народных Комиссаров «Об организации государственных мер по борьбе с огнем». Именно он сыграл значительную роль в деле становления и развития пожарной охраны нашего Отечества.
В «Объяснительной записке Комиссара по делам страхования», датированной пятью днями раньше, читаем: «Частые и опустошительные пожары в деревянно-соломенной России издавна являются одним из величайших народных бедствий, с которым могут быть сравнимы, по размерам причиняемого ущерба, разве только неурожаи и пьянство».
Первые профессиональные пожарные команды в крупных городах Российской империи, включая обе столицы, появились в начале XIX века. А в конце столетия страна получила организацию, призванную упорядочить пожарное дело – ИРПО (Императорское Российское Пожарное Общество). Оно объединило абсолютно всех пожарных Российской империи. 20 лет ушло на то, чтобы создать центральный орган, регулирующий работу пожарного и страхового дела в стране.
Максимальное развитие ИРПО, которое трансформировалось во Всероссийское Пожарное Общество при Совете Народного Хозяйства, получило уже при советской власти. И тому, как гласят документы, способствовала царящая в стране разруха. В итоге был формирован Комиссариат по делам страхования и борьбы с огнем, который и издал упомянутый нами в начале Декрет.
Начали с автомобилизации службы
Циркулярное распоряжение Главного комиссара по делам страхования и борьбы с огнем от 20 июля 1918 года давало команду приобрести легкие грузовые автомобили. Таким образом, следовало перевести пожарные команды с конной тяги на автомобильную. Правда, частично.
Все, как говорится, ничего, однако в стране отсутствовало собственное машиностроение. И лозунг «Заграница нам поможет» оказался как нельзя кстати - в 1922-м правительство молодой республики находит возможность выделить деньги на закупку у буржуев пожарной автотехники.
Анахронизм, конечно, но все же…
Что собой представлял первый советский серийный грузовик АМО-Ф-15? По сути, он был лицензионной копией не самого свежего итальянского грузовика Fiat 15 TER, который появился на свет еще в 1913 году, через 2 года после начала выпуска базовой модели Fiat 15. Отсюда архаизмы конструкции - типа Т-образной головки цилиндров да маховика, совмещенного с вентилятором обдува радиатора охлаждения.
В течение своего производственного цикла АМО-Ф-15 несколько раз модернизировался. Грузовики первой промышленной серии были почти копией итальянского донора - кабина с матерчатым верхом, правое расположение руля, рычаги переключения передач и стояночного тормоза сбоку кабины. Вторая промсерия могла похвастаться кабиной с жестким верхом, электрическими фарами, более развитым 6-вольтовым электрооборудованием. На третьей серии появился электростартер.
Утверждают, что «да». Мол, АМО-Ф-15 позволил растущему государству подготовить достаточное количество водителей, а самим неопытным советским шоферам набраться должного опыта. К тому же, на агрегатах АМО работал грузовик Я-3 (ЯГАЗ) и строились бронеавтомобили БА-27. Удивительно, но даже самый первый советский танк «Борец за свободу тов. Ленин» (прототип - Renault FT-3) охотно использовал двигатель от АМО-Ф-15.
За 7 лет производства, то есть вплоть до 1931 года, удалось изготовить 6285 ед. АМО-Ф-15. Получается, что в год выпускалось, в среднем, 897 грузовиков.
Насколько вырос парк пожарных машин
Ну а, заканчивая пожарную тему, с которой, собственно говоря, и начали, заявим, что в 1927 году из 26 пожарных частей Ленинграда специализированными автомобилями были обеспечены 22 части. На вооружении профессиональной пожарной охраны СССР к началу 1927 года насчитывалось уже порядка 400 пожарных автомобилей.
Для сравнения: по данным аналитического агентства «Автостат», на начало 2019 года в РФ насчитывалось около 18 тыс. пожарных автомобилей. В пятерку с наибольшим числом зарегистрированных в парке пожарных машин тогда попали Подмосковье (947 шт.), Ханты-Мансийский АО (829 шт.), Самарская область (617 шт.), Свердловская область (573 шт.) и Москва (563 шт.).
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