На чем ездит подруга Криштиану Рональдо: посмотри на ее шикарную машину
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Джорджина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте серию снимков за рулем роскошного Bentley Flying Spur. Напомним, модель нового, третьего по счету поколения представили летом 2019 года. Новинка стала еще просторнее, обзавелась современными опциями, модернизированным мотором W12 (635 л.с., 900 Нм) и впервые из всех моделей Bentley получила полноуправляемое шасси. С места до «сотни» Flying Spur может разогнаться за 3,8 секунды, а его максимальная скорость достигает 333 км/ч.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встречаются с 2016 года. У них есть совместная дочь Алана Мартина, и сейчас Джорджина снова беременна, на этот раз близнецами. Кроме того, у Роналду есть еще трое детей от разных женщин: Криштиану-младший, Ева и Матео.
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