6 ноября 2019, 14:06
На чем ездят петербуржцы: ТОП-10 легковых автомобилей
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили качественный состав петербургского парка легковых автомобилей и выяснили, какие модели предпочитают жители Северной столицы.
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Hyundai Solaris пока занимает второе место. В Петербурге насчитывается 40,5 тыс. экземпляров. С уходом Ford с российского рынка легковых автомобилей, «Солярисы» начнут постепенно захватывать лидерство. На третьей строчке - Volkswagen Polo с показателем 37,1 тыс. автомобилей. Замыкают первую пятерку Kia Rio (36,2 тыс. экз.) и Skoda Octavia (33,9 тыс. экз.).
Кроме того, в число наиболее распространенных в Петербурге автомобилей вошли: Renault Logan (31 тыс. экз.), Lada 2107 (29 тыс. шт.), Lada 2106 (25,4 тыс. экз.), Volkswagen Passat (23 тыс. экз.) и Opel Astra (22,5 тыс. экз.).
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