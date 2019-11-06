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6 ноября 2019, 14:06

На чем ездят петербуржцы: ТОП-10 легковых автомобилей

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили качественный состав петербургского парка легковых автомобилей и выяснили, какие модели предпочитают жители Северной столицы.
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По состоянию на 1 июля 2019 года в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 1,8 млн легковых автомобилей, что составляет приблизительно 4% всего российского автопарка. Самой популярной моделью остается Ford Focus. В собственности петербуржцев находится 50,9 тыс. экземпляров. Не последнюю роль в этом сыграл всеволожский завод Ford. «Фокусы» здесь собирали на протяжении последних 17 лет – с июля 2002 года по июнь 2019 года.

Hyundai Solaris пока занимает второе место. В Петербурге насчитывается 40,5 тыс. экземпляров. С уходом Ford с российского рынка легковых автомобилей, «Солярисы» начнут постепенно захватывать лидерство. На третьей строчке - Volkswagen Polo с показателем 37,1 тыс. автомобилей. Замыкают первую пятерку Kia Rio (36,2 тыс. экз.) и Skoda Octavia (33,9 тыс. экз.).

Кроме того, в число наиболее распространенных в Петербурге автомобилей вошли: Renault Logan (31 тыс. экз.), Lada 2107 (29 тыс. шт.), Lada 2106 (25,4 тыс. экз.), Volkswagen Passat (23 тыс. экз.) и Opel Astra (22,5 тыс. экз.).

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На чем ездят петербуржцы: ТОП-10 легковых автомобилей
{{material_127977}}По состоянию на 1 июля 2019 года в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 1,8 млн легковых автомобилей, что составляет приблизительно 4% всего российского автопарка. Самой популярной моделью остается Ford Focus. В собственности петербуржцев находится 50,9 тыс. экземпляров. Не последнюю роль в этом сыграл всеволожский завод Ford. «Фокусы» здесь собирали на протяжении последних 17 лет – с июля 2002 года по июнь 2019 года.Hyundai Solaris пока занимает второе место. В Петербурге насчитывается 40,5 тыс. экземпляров. С уходом Ford с российского рынка легковых автомобилей, «Солярисы» начнут постепенно захватывать лидерство. На третьей строчке - Volkswagen Polo с показателем 37,1 тыс. автомобилей. Замыкают первую пятерку Kia Rio (36,2 тыс. экз.) и Skoda Octavia (33,9 тыс. экз.).Кроме того, в число наиболее распространенных в Петербурге автомобилей вошли: Renault Logan (31 тыс. экз.), Lada 2107 (29 тыс. шт.), Lada 2106 (25,4 тыс. экз.), Volkswagen Passat (23 тыс. экз.) и Opel Astra (22,5 тыс. экз.).
2019-11-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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