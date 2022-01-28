На что была способна легендарная ИСУ-152: от Великой Отечественной до Чернобыля
Острая нужда
Ещё с 1941 года у советской армии была потребность в мощном и мобильном средстве огневой поддержки, которое могло бы использоваться совместно с танками или пехотой. В некоторой мере таким средством мог считаться танк КВ-2 со 152-миллиметровой гаубицей М-10. Но эти машины обладали определёнными недостатками, в частности, плохой проходимостью. Были и проблемы с надёжностью. В основном, все эти минусы обуславливались большой массой. Кроме того, произведено КВ-2 было не так много. В общем, становилось ясно, что необходимо создать что-то новое, лишённое недостатков КВ-2 и предназначенное для решения конкретных задач, то есть, именно для поддержки.
Логичное решение
Решения предлагались разные, но в конце концов конструкторы пришли к логичному выводу: делать нужно не тяжёлый танк, а самоходную артиллерийскую установку с неподвижной рубкой. Это позволило бы использовать крупнокалиберное орудие без каких-то технических сложностей и сохранить приемлемую массу машины. Дальше варианты были разные. Кто-то предлагал поставить в новую САУ 203-миллиметровое орудие, но такая установка оказалась бы перегруженной. В итоге остановились на том же калибре, что и у орудия КВ-2: 152 мм.
Плодом всех этих изысканий стала установка СУ-152, оснащённая гаубицей-пушкой МЛ-20. Базу использовали уже готовую: от танка КВ-1с, представлявшего собой облегчённую версию КВ-1. Появилась новая артустановка в 1943 году.
Отличная машина, но…
Машина оказалась удачной и универсальной. Напомним, что главной целью было создать САУ поддержки, способную эффективно бороться с укреплениями противника. На практике же СУ-152 могла применяться и как истребитель танков, хотя и с некоторыми (весьма серьёзными) оговорками. Недостатки у СУ-152 имелись, но в целом это была отличная самоходка. Только вот КВ-1с производить вскоре перестали. На вооружение были приняты новые тяжёлые танки – легендарные ИС. При этом, нужда в мощных артиллерийских системах никуда не делась.
Добавим букву «И»
И снова было принято простое и логичное решение: установить рубку и то же орудие на базу теперь уже от танка ИС. Полученную САУ назвали «ИСУ-152», слив в одну аббревиатуры «ИС» и «СУ». В дальнейшем в процессе производства ИСУ-152 подвергались некоторым доработкам.
Броня и орудие
Бронирование корпуса ИСУ было слабее, чем у танка ИС: 60 – 90 миллиметров во лбу, 75 – 90 по бортам, 60 в корме. Лоб рубки получил броню 90 мм, маска орудия – 100. Весила САУ 46 тонн.
Орудие самохода, как уже говорилось, представляло собой 152-миллиметровую пушку-гаубицу МЛ-20: вероятно, лучшую в своём классе. Сами по себе МЛ-20 применялись во множестве вооружённых конфликтов вплоть до конца XX века и зарекомендовали себя отлично. Был и пулемёт: ДШК калибра 12,7.
Двигатель использовался дизельный, мощностью 520 л.с. Скорость по шоссе достигала 40 км/ч.
Превосходно!
В качестве тяжёлых штурмовых орудий ИСУ-152 показали себя превосходно. Крупнокалиберные осколочно-фугасные снаряды были крайне эффективными как против живой силы, так и против различных укреплений. При этом, броня часто позволяла ИСУ подходить к цели на расстояние выстрела прямой наводкой.
Могла ИСУ-152 бороться и с танками, в том числе, с «Тиграми», и другими САУ. За способность уничтожать немецких «зверей» – «Тигры» и «Пантеры» – советские солдаты прозвали ИСУ-152 «Зверобоем». Выстрел её бронебойного снаряда могли выдержать только лбы самых бронированных машин вроде «Фердинандов» и «Ягдтигров». Калибр позволял использовать против бронетехники и осколочно-фугасные снаряды, которые разрушали вооружение и различные узлы, а при попадании в средний танк могли даже сорвать с него башню. Конечно, низкая (3 – 4 выстрела в минуту) скорострельность ограничивала применение ИСУ как истребителя танков, хотя частично эта проблема решалась маскировкой групп самоходок и быстрым перемещением после выстрелов. Изредка бывали и случаи использования ИСУ-152 в качестве самоходной гаубицы при стрельбе с закрытых позиций. Но для этого ИСУ была приспособлена плохо. Угол возвышения её орудия равнялся 20 градусам, что для таких задач явно недостаточно.
Из недостатков САУ можно отметить маленький – всего 21 снаряд – боекомплект. Топливные баки ИСУ вследствие компактной компоновки пришлось разместить в боевом отделении, из-за чего в случае воспламенения топлива экипаж мог сгореть (хотя из-за установки дизеля вероятность пожара была меньше, чем на машинах с бензиновыми движками).
В целом ИСУ-152 оценивается очень высоко. Прямых аналогов у неё не было. Немецкий «Ягдтигр» являлся именно истребителем танков, он имел гораздо лучшую броню и более подходящее для борьбы с танками орудие, но его возможности как штурмового орудия были ограничены, кроме того, он был значительно тяжелее по массе.
Долгая служба и задание в Припяти
В СССР отдельные экземпляры модернизированных ИСУ-152 прослужили аж до начала восьмидесятых. Причём несколько таких машин использовалось при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – в качестве тягачей и тракторов. Для войны они уже устарели, а на складах имелись, вот и отправили их на последнее задание.
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