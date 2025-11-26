Четыре главных нюанса при выборе б/у родстера – как не ошибиться с покупкой

26 ноября 2025, 20:17
На что обратить внимание при покупке подержанного Mazda MX-5 Miata ND
На что обратить внимание при покупке подержанного Mazda MX-5 Miata ND
Mazda MX-5 Miata ND – культовый спорткар, который часто выбирают за драйв и легкость. Но у этой модели есть свои слабые места. Перед покупкой важно знать, где могут скрываться проблемы. В материале рассказываем, на что смотреть в первую очередь.
Легендарная Mazda MX-5 Miata ND стала символом азартных спорткаров. Эта модель четвертого поколения вернулась к истокам, возродив ту самую «драйверскую» атмосферу, за которую ценили первые версии. Сегодня цены на подержанные экземпляры становятся все доступнее, что подталкивает многих к покупке. Несмотря на репутацию надежного автомобиля, у Miata ND есть свои особенности, способные омрачить впечатление от владения.
В первую очередь стоит разобраться в отличиях между версиями ND1 (2016-2018 гг.) и ND2 (2019-2023 гг.). Оба варианта оснащались 2-литровым атмосферным мотором Skyactiv-G, однако ND2 получил серьезные доработки: увеличенную зону красной отсечки, облегченные поршни и шатуны, усиленный коленвал и более производительный впуск. Это позволило повысить мощность до 181 л.с. против 155 у ND1. Кроме того, ND2 считается чуть более надежным, особенно в части трансмиссии.
Оба поколения способны пройти более 300 тысяч километров без капремонта при условии соблюдения регламента обслуживания. Однако у ND1 на больших пробегах может наблюдаться повышенный расход масла из-за износа поршневой группы. Это не критично, но требует регулярной проверки уровня. Также стоит помнить об отзывной кампании по клапанным пружинам — на некоторых машинах они могли выйти из строя, поэтому важно уточнить, проводилась ли замена по гарантии.
Коробка передач на ND1 иногда доставляет хлопоты — синхронизаторы второй и третьей передачи могут изнашиваться, что проявляется хрустом при переключениях. В ND2 эту проблему устранили, полностью переработав трансмизию. Оба мотора используют прямой впрыск, поэтому на больших пробегах возможно образование нагара на клапанах, что снижает тягу. Решением является чистка с помощью ореховой крошки.
У Miata традиционно мягкое лакокрасочное покрытие, склонное к сколам, что особенно заметно в традиционных цветах. Оптимальным решением будет установка защитной пленки. Ржавчина встречается редко, но если автомобиль эксплуатировался в регионах с агрессивными реагентами, стоит внимательно осмотреть пороги и арки. На ранних версиях ND были жалобы на протирание крыши в местах соприкосновения с дугами безопасности, однако позже этот недостаток устранили. Еще один момент — дренажные патрубки для отвода воды; если они забиваются, вода может попадать в салон, приводя к сырости и загрязнению. У варианта с жесткой крышей Retractable Fastback подобных проблем практически не бывает.
Владельцы иногда сталкиваются с посторонними звуками в задней подвеске. На ND1 это часто связано с соприкосновением витков пружин на больших кочках, что было решено установкой резиновых прокладок. Другая причина стуков — износ втулок ступичных узлов, который производитель признал конструктивным просчетом. Для машин 2016-2021 годов выпуска действует сервисный бюллетень, но замена ступицы — процедура дорогостоящая. Некоторые владельцы рекомендуют устанавливать полиуретановые втулки как более дешевую альтернативу. Амортизаторы и стойки обычно служат до 160 тысяч километров, но при агрессивной езде могут потребовать замены уже к 80 тысячам. На пробеге около 150-160 тысяч км часто требуется полная переборка подвески, что стоит учитывать при выборе экземпляра с большим пробегом.
В салоне стоит отметить ограниченную обзорность назад, затрудняющую парковку. В ND2 эту проблему частично решили, добавив камеру заднего вида. Высокий уровень шума в салоне связан с минимальной шумоизоляцией — если шум стал слишком навязчивым, возможно, износились уплотнители дверей или стекол. Несмотря на качественную сборку, на некоторых машинах быстро изнашиваются руль, рычаг КПП и сиденья. В мультимедийной системе могут возникать проблемы: экран иногда мутнеет или покрывается трещинами из-за отслаивания пленки, а также может зависать или отключаться. Временным решением служит сброс настроек до заводских.
В целом, Mazda MX-5 Miata ND остается отличным выбором для тех, кто ценит удовольствие от вождения. Однако перед покупкой важно внимательно осмотреть машину и узнать о ее слабых местах, чтобы впоследствии избежать неприятных сюрпризов.
Похожие материалы Мазда
-
19.08.2025, 08:53
Механика не сдается: самые мощные спорткары 2025 года с "ручкой"
В 2025 году, несмотря на повальное увлечение электромобилями и «автоматами», несколько культовых спорткаров по-прежнему доступны с механической коробкой передач. Рассказываем, какие модели сохранили драйверский характер и почему это важно для настоящих ценителей.Читать далее
-
28.12.2024, 16:17
Mazda отмечает 35-летие MX-5 Miata красивой спецверсией
В этом году родстеру Mazda MX-5 Miata исполняется 35 лет. С 1989 года модель успела сменить четыре поколения, а по всему миру было продано более 1,2 млн автомобилей. По случаю юбилея Mazda решила выпустить очень красивую спецверсию.Читать далее
-
02.10.2024, 07:11
Итоги 2-го этапа Авто Триатлона на Игора Драйв
В минувшую субботу, 29 сентября, на автодроме Игора Драйв прошел 2-го этап Авто Триатлона, в рамках которого любой желающий мог испытать себя и свой автомобиль. На главной трассе участникам предстояло пройти три испытания.Читать далее
-
02.09.2024, 07:44
Эксперты назвали 10 лучших подержанных автомобилей стоимостью менее 20 000 долларов
Эксперты американского издания Consumer Reports проанализировали актуальные предложения на рынке и назвали 10 самых надежных подержанных автомобилей стоимостью менее 20 000 долларов, что эквивалентно 1,8 млн рублей в пересчете по текущему курсу.Читать далее
-
25.10.2023, 11:39
Будущее Mazda «создано любовью к автомобилям»: новое купе это подтверждает
Компания Mazda привезла на автосалон Japan Mobility Show, проходящий в эти дни в Токио, невероятно красивый и сексуальный концепт Mazda Iconic SP с роторным двигателем и выдвижными фарами.Читать далее
-
03.03.2023, 12:36
Молодые автолюбители спасают «механику» от вымирания
На протяжении последних десятилетий спрос на машины с автоматической коробкой неуклонно рос, но в последнее время наметилась обратная тенденция. Покупатели начали целенаправленно выискивать автомобили с «механикой» и вовсе не для того, чтобы сэкономить.Читать далее
-
14.12.2022, 00:20
В США построят спорткар по проекту российского дизайнера
Американское тюнинг-ателье Xenex Motorsport анонсировало новый проект – эксклюзивный спорткар MX Speedster, базирующийся на шасси родстера Mazda MX-5 первого поколения. Дизайн нового кузова разрабатывал российский специалист.Читать далее
-
05.09.2022, 17:25
Британцы выбрали самые надежные автомобили: в первой пятерке ни одного европейского бренда
Результатами очередного исследования надежности автомобилей поделилось британское агентство Warrantywise. Каждый год эксперты анализируют количество обращений в сервис для машин в возрасте от 3 до 10 лет.Читать далее
-
18.02.2022, 15:30
Спорткары, доказавшие, что за надежность не обязательно дорого платить
Европейские спорткары всегда отпугивали покупателей не только своей стоимостью, но и расходами на содержание. Зато японские производители сумели доказать, что спорткар это не всегда дорогая и ненадежная игрушка! Американский портал Hotcars.com составил список лучших и относительно недорогих спорткаров. Читать далее
-
02.02.2022, 20:38
Названы самые надежные автомобили 2022 модельного года: их можно смело покупать
Поскольку надежность автомобиля остается одним из главных параметров выбора, именно ее и исследовала американская организация Consumer Reports с помощью собственных тестов и опросов среди покупателей. Представляем вам некоторых лидеров списка – самые надежные машины 2022 модельного года.Читать далее
Похожие материалы Мазда
-
19.08.2025, 08:53
Механика не сдается: самые мощные спорткары 2025 года с "ручкой"
В 2025 году, несмотря на повальное увлечение электромобилями и «автоматами», несколько культовых спорткаров по-прежнему доступны с механической коробкой передач. Рассказываем, какие модели сохранили драйверский характер и почему это важно для настоящих ценителей.Читать далее
-
28.12.2024, 16:17
Mazda отмечает 35-летие MX-5 Miata красивой спецверсией
В этом году родстеру Mazda MX-5 Miata исполняется 35 лет. С 1989 года модель успела сменить четыре поколения, а по всему миру было продано более 1,2 млн автомобилей. По случаю юбилея Mazda решила выпустить очень красивую спецверсию.Читать далее
-
02.10.2024, 07:11
Итоги 2-го этапа Авто Триатлона на Игора Драйв
В минувшую субботу, 29 сентября, на автодроме Игора Драйв прошел 2-го этап Авто Триатлона, в рамках которого любой желающий мог испытать себя и свой автомобиль. На главной трассе участникам предстояло пройти три испытания.Читать далее
-
02.09.2024, 07:44
Эксперты назвали 10 лучших подержанных автомобилей стоимостью менее 20 000 долларов
Эксперты американского издания Consumer Reports проанализировали актуальные предложения на рынке и назвали 10 самых надежных подержанных автомобилей стоимостью менее 20 000 долларов, что эквивалентно 1,8 млн рублей в пересчете по текущему курсу.Читать далее
-
25.10.2023, 11:39
Будущее Mazda «создано любовью к автомобилям»: новое купе это подтверждает
Компания Mazda привезла на автосалон Japan Mobility Show, проходящий в эти дни в Токио, невероятно красивый и сексуальный концепт Mazda Iconic SP с роторным двигателем и выдвижными фарами.Читать далее
-
03.03.2023, 12:36
Молодые автолюбители спасают «механику» от вымирания
На протяжении последних десятилетий спрос на машины с автоматической коробкой неуклонно рос, но в последнее время наметилась обратная тенденция. Покупатели начали целенаправленно выискивать автомобили с «механикой» и вовсе не для того, чтобы сэкономить.Читать далее
-
14.12.2022, 00:20
В США построят спорткар по проекту российского дизайнера
Американское тюнинг-ателье Xenex Motorsport анонсировало новый проект – эксклюзивный спорткар MX Speedster, базирующийся на шасси родстера Mazda MX-5 первого поколения. Дизайн нового кузова разрабатывал российский специалист.Читать далее
-
05.09.2022, 17:25
Британцы выбрали самые надежные автомобили: в первой пятерке ни одного европейского бренда
Результатами очередного исследования надежности автомобилей поделилось британское агентство Warrantywise. Каждый год эксперты анализируют количество обращений в сервис для машин в возрасте от 3 до 10 лет.Читать далее
-
18.02.2022, 15:30
Спорткары, доказавшие, что за надежность не обязательно дорого платить
Европейские спорткары всегда отпугивали покупателей не только своей стоимостью, но и расходами на содержание. Зато японские производители сумели доказать, что спорткар это не всегда дорогая и ненадежная игрушка! Американский портал Hotcars.com составил список лучших и относительно недорогих спорткаров. Читать далее
-
02.02.2022, 20:38
Названы самые надежные автомобили 2022 модельного года: их можно смело покупать
Поскольку надежность автомобиля остается одним из главных параметров выбора, именно ее и исследовала американская организация Consumer Reports с помощью собственных тестов и опросов среди покупателей. Представляем вам некоторых лидеров списка – самые надежные машины 2022 модельного года.Читать далее
- 2 590 000 РMazda MX-5 2019 в Москве
- 1 990 000 РMazda MX-5 2012 в Москве
- 1 500 000 РMazda MX-5 2008 в Москве
- 1 799 000 РMazda MX-5 2008 в Москве
- 3 100 000 РMazda MX-5 2015 в Москве
- 2 597 000 РMazda MX-5 2015 в Москве
- 1 715 000 РMazda MX-5 2008 в Москве
- 1 980 000 РMazda MX-5 2010 в Москве
- 1 885 000 РMazda MX-5 2012 в Москве
- 1 600 000 РMazda MX-5 2008 в Москве