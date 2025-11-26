Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

26 ноября 2025, 20:17

На что обратить внимание при покупке подержанного Mazda MX-5 Miata ND

Четыре главных нюанса при выборе б/у родстера – как не ошибиться с покупкой

На что обратить внимание при покупке подержанного Mazda MX-5 Miata ND

Mazda MX-5 Miata ND – культовый спорткар, который часто выбирают за драйв и легкость. Но у этой модели есть свои слабые места. Перед покупкой важно знать, где могут скрываться проблемы. В материале рассказываем, на что смотреть в первую очередь.

Легендарная Mazda MX-5 Miata ND стала символом азартных спорткаров. Эта модель четвертого поколения вернулась к истокам, возродив ту самую «драйверскую» атмосферу, за которую ценили первые версии. Сегодня цены на подержанные экземпляры становятся все доступнее, что подталкивает многих к покупке. Несмотря на репутацию надежного автомобиля, у Miata ND есть свои особенности, способные омрачить впечатление от владения.

В первую очередь стоит разобраться в отличиях между версиями ND1 (2016-2018 гг.) и ND2 (2019-2023 гг.). Оба варианта оснащались 2-литровым атмосферным мотором Skyactiv-G, однако ND2 получил серьезные доработки: увеличенную зону красной отсечки, облегченные поршни и шатуны, усиленный коленвал и более производительный впуск. Это позволило повысить мощность до 181 л.с. против 155 у ND1. Кроме того, ND2 считается чуть более надежным, особенно в части трансмиссии.

Оба поколения способны пройти более 300 тысяч километров без капремонта при условии соблюдения регламента обслуживания. Однако у ND1 на больших пробегах может наблюдаться повышенный расход масла из-за износа поршневой группы. Это не критично, но требует регулярной проверки уровня. Также стоит помнить об отзывной кампании по клапанным пружинам — на некоторых машинах они могли выйти из строя, поэтому важно уточнить, проводилась ли замена по гарантии.

Коробка передач на ND1 иногда доставляет хлопоты — синхронизаторы второй и третьей передачи могут изнашиваться, что проявляется хрустом при переключениях. В ND2 эту проблему устранили, полностью переработав трансмизию. Оба мотора используют прямой впрыск, поэтому на больших пробегах возможно образование нагара на клапанах, что снижает тягу. Решением является чистка с помощью ореховой крошки.

У Miata традиционно мягкое лакокрасочное покрытие, склонное к сколам, что особенно заметно в традиционных цветах. Оптимальным решением будет установка защитной пленки. Ржавчина встречается редко, но если автомобиль эксплуатировался в регионах с агрессивными реагентами, стоит внимательно осмотреть пороги и арки. На ранних версиях ND были жалобы на протирание крыши в местах соприкосновения с дугами безопасности, однако позже этот недостаток устранили. Еще один момент — дренажные патрубки для отвода воды; если они забиваются, вода может попадать в салон, приводя к сырости и загрязнению. У варианта с жесткой крышей Retractable Fastback подобных проблем практически не бывает.

Владельцы иногда сталкиваются с посторонними звуками в задней подвеске. На ND1 это часто связано с соприкосновением витков пружин на больших кочках, что было решено установкой резиновых прокладок. Другая причина стуков — износ втулок ступичных узлов, который производитель признал конструктивным просчетом. Для машин 2016-2021 годов выпуска действует сервисный бюллетень, но замена ступицы — процедура дорогостоящая. Некоторые владельцы рекомендуют устанавливать полиуретановые втулки как более дешевую альтернативу. Амортизаторы и стойки обычно служат до 160 тысяч километров, но при агрессивной езде могут потребовать замены уже к 80 тысячам. На пробеге около 150-160 тысяч км часто требуется полная переборка подвески, что стоит учитывать при выборе экземпляра с большим пробегом.

В салоне стоит отметить ограниченную обзорность назад, затрудняющую парковку. В ND2 эту проблему частично решили, добавив камеру заднего вида. Высокий уровень шума в салоне связан с минимальной шумоизоляцией — если шум стал слишком навязчивым, возможно, износились уплотнители дверей или стекол. Несмотря на качественную сборку, на некоторых машинах быстро изнашиваются руль, рычаг КПП и сиденья. В мультимедийной системе могут возникать проблемы: экран иногда мутнеет или покрывается трещинами из-за отслаивания пленки, а также может зависать или отключаться. Временным решением служит сброс настроек до заводских.

В целом, Mazda MX-5 Miata ND остается отличным выбором для тех, кто ценит удовольствие от вождения. Однако перед покупкой важно внимательно осмотреть машину и узнать о ее слабых местах, чтобы впоследствии избежать неприятных сюрпризов.

Упомянутые модели: Mazda MX-5
Упомянутые марки: Mazda
Похожие материалы Мазда

