Главные слабые места Lada Vesta: как выбрать надежный автомобиль с пробегом

10 декабря 2025, 07:49
Lada Vesta: на что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля в 2025 году
Планируете купить Lada Vesta с пробегом? Эксперты раскрыли неожиданные нюансы. Не все проблемы видны сразу. Некоторые детали могут удивить даже опытных водителей. Проверьте, прежде чем принять решение.
По информации 32CARS.RU, Lada Vesta давно закрепилась в рейтинге самых популярных автомобилей на вторичном рынке. Модель ценят за современный внешний вид, просторный салон и крепкую подвеску, которая достойно справляется с российскими дорогами. Однако даже у проверенных временем машин есть свои уязвимости, которые важно учитывать при покупке.
Владельцы отмечают, что до 60 тысяч километров серьезные неисправности встречаются редко. Большинство детских болезней производитель устранил еще на ранних этапах выпуска. Оцинкованный кузов хорошо противостоит ржавчине, что выгодно отличает «Весту» от многих конкурентов в своем классе. Тем не менее, при выборе подержанного экземпляра стоит быть внимательным к деталям.
Одной из самых частых проблем становятся катушки зажигания. Уже после 60–100 тысяч километров они могут начать сбоить, вызывая перебои в работе двигателя. Еще один слабый элемент — водяной насос. Некоторые владельцы сталкивались с его выходом из строя даже до 80 тысяч километров пробега. Эти неисправности не всегда проявляются сразу, поэтому диагностика перед покупкой обязательна.
Особое внимание стоит уделить коробке передач. В первые годы выпуска на «Весту» устанавливали роботизированную трансмиссию, которая часто доставляла неудобства владельцам. Рывки, зависания и сбои в работе стали причиной массовых жалоб. С 2019 года производитель заменил «робот» на более надежный вариатор, а также оставил в линейке классическую механику. Именно такие версии считаются оптимальными для покупки на вторичном рынке.
Перед тем как принять решение о покупке, рекомендуется провести комплексную проверку автомобиля. Важно убедиться в отсутствии пропусков зажигания, подтеков масла под клапанной крышкой и проблем с трансмиссией. Даже если пробег не превышает 100 тысяч километров, это не гарантирует идеальное состояние машины. Лучше выбирать экземпляры последних лет выпуска — у них выше шанс быть в хорошем техническом состоянии.
В 2025 году стоимость Lada Vesta на вторичном рынке варьируется от 400 до 800 тысяч рублей за автомобили 2015–2020 годов. Более свежие экземпляры 2021–2022 года оцениваются в пределах 1,0–1,2 миллиона рублей. Несмотря на рост цен, «Веста» остается одним из самых привлекательных вариантов среди бюджетных моделей, если подойти к выбору с умом и не пренебрегать тщательной проверкой.
Похожие материалы Лада
21.11.2025, 15:28
Восьмое поколение Hyundai Sonata: стоит ли брать вместо новой Lada Vesta
Hyundai Sonata восьмого поколения появилась в России в 2019 году. Сейчас на вторичном рынке ее можно найти по цене новой Lada Vesta. В статье рассказываем, на что обратить внимание при выборе подержанной Sonata. Какие версии лучше обходить стороной и почему этот седан так популярен у таксистов.Читать далее
07.11.2025, 08:14
Белорусский седан Belgee S50 готов потеснить Lada Vesta на рынке России
Новый седан стремительно набирает популярность. У него современный вид. Качество сборки на высоте. Интерьер очень комфортный. Он бросил вызов конкурентам. Что же в нем особенного?Читать далее
29.10.2025, 22:59
В Татарстане вручили 13 Lada Vesta с автоматом для реабилитации инвалидов
В Татарстане прошла передача новых авто для граждан с инвалидностью. Узнайте, кто может рассчитывать на поддержку. Какие условия действуют для получения транспорта. Подробности в нашем материале.Читать далее
27.10.2025, 15:39
Как россияне называют машины: от Бегемота до Кринжесты
Российские водители любят давать имена машинам. Это стало доброй традицией. Иногда прозвища бывают очень забавными. Некоторые клички вас точно поразят. Узнайте о самых креативных вариантах. Мы собрали самые интересные примеры.Читать далее
23.09.2025, 09:44
Lada Vesta с автоматом заняла 40% продаж в Петербурге
В Петербурге отмечен всплеск интереса к Lada Vesta с автоматом. Доля таких машин быстро растет. Покупатели выбирают разные комплектации. Причины резкого роста популярности остаются загадкой.Читать далее
11.06.2024, 17:57
Какие подержанные автомобили можно быстро продать? Список из 4 моделей
Востребованность автомобиля на вторичном рынке зависит от многих параметров, включая марку и модель, возраст и цену. Эксперты изучили итоги майских продаж и назвали машины, которые раскупают как горячие пирожки.Читать далее
10.08.2022, 12:06
Какие трех- и пятилетние автомобили дешевеют медленнее всего
Эксперты маркетингового агентства НАПИ (Национальное Агентство Промышленной Информации) подготовили очередной квартальный прогноз по сохранению остаточной стоимости автомобилей и выбрали четыре модели, которые потеряют в цене меньше остальных через 3 и 5 лет.Читать далее
25.06.2021, 13:36
Купят и так: «облегченную» Lada без магнитолы АвтоВАЗ изобрел из-за дефицита чипов
В июне у дилеров Lada появились автомобили Vesta и Largus в новой недорогой комплектации Comfort Light без магнитолы и кнопок на руле. Причина оказалась банальной – у АвтоВАЗа не хватает комплектующих из-за мирового дефицита чипов.Читать далее
03.06.2021, 16:24
Цены на автомобили опять выросли: 29 брендов скорректировали летний прайс-лист
В России дилеры вновь подняли цены на автомобили. Больше всего подорожания коснулись премиум-брендов — в среднем на 3%, а «масс-маркет» прибавил 2%. Эксперты прогнозируют такую тенденцию до конца года.Читать далее
05.02.2021, 11:57
ТОП-10 самых востребованных автомобилей 2021 года
В январе 2021 года российские дилеры реализовали чуть более 95 тысяч новых автомобилей или на 4% меньше, чем годом ранее. Но самое главное – впервые за несколько лет в рейтинге самых востребованных автомобилей сменился лидер. И это даже не Lada.Читать далее
- 1 327 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 2 473 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2025 в Москве
- 2 463 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2024 в Москве
- 2 443 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2024 в Москве
- 1 449 900 РВАЗ (Lada) Vesta 2021 в Зеленограде
- 1 945 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2023 в Москве
- 1 150 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2023 в Москве
- 1 170 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Зеленограде
- 1 390 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Зеленограде
- 1 090 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Зеленограде