Главные слабые места Lada Vesta: как выбрать надежный автомобиль с пробегом

Lada Vesta: на что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля в 2025 году

Планируете купить Lada Vesta с пробегом? Эксперты раскрыли неожиданные нюансы. Не все проблемы видны сразу. Некоторые детали могут удивить даже опытных водителей. Проверьте, прежде чем принять решение.

По информации 32CARS.RU, Lada Vesta давно закрепилась в рейтинге самых популярных автомобилей на вторичном рынке. Модель ценят за современный внешний вид, просторный салон и крепкую подвеску, которая достойно справляется с российскими дорогами. Однако даже у проверенных временем машин есть свои уязвимости, которые важно учитывать при покупке.

Владельцы отмечают, что до 60 тысяч километров серьезные неисправности встречаются редко. Большинство детских болезней производитель устранил еще на ранних этапах выпуска. Оцинкованный кузов хорошо противостоит ржавчине, что выгодно отличает «Весту» от многих конкурентов в своем классе. Тем не менее, при выборе подержанного экземпляра стоит быть внимательным к деталям.

Одной из самых частых проблем становятся катушки зажигания. Уже после 60–100 тысяч километров они могут начать сбоить, вызывая перебои в работе двигателя. Еще один слабый элемент — водяной насос. Некоторые владельцы сталкивались с его выходом из строя даже до 80 тысяч километров пробега. Эти неисправности не всегда проявляются сразу, поэтому диагностика перед покупкой обязательна.

Особое внимание стоит уделить коробке передач. В первые годы выпуска на «Весту» устанавливали роботизированную трансмиссию, которая часто доставляла неудобства владельцам. Рывки, зависания и сбои в работе стали причиной массовых жалоб. С 2019 года производитель заменил «робот» на более надежный вариатор, а также оставил в линейке классическую механику. Именно такие версии считаются оптимальными для покупки на вторичном рынке.

Перед тем как принять решение о покупке, рекомендуется провести комплексную проверку автомобиля. Важно убедиться в отсутствии пропусков зажигания, подтеков масла под клапанной крышкой и проблем с трансмиссией. Даже если пробег не превышает 100 тысяч километров, это не гарантирует идеальное состояние машины. Лучше выбирать экземпляры последних лет выпуска — у них выше шанс быть в хорошем техническом состоянии.

В 2025 году стоимость Lada Vesta на вторичном рынке варьируется от 400 до 800 тысяч рублей за автомобили 2015–2020 годов. Более свежие экземпляры 2021–2022 года оцениваются в пределах 1,0–1,2 миллиона рублей. Несмотря на рост цен, «Веста» остается одним из самых привлекательных вариантов среди бюджетных моделей, если подойти к выбору с умом и не пренебрегать тщательной проверкой.