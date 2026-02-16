Какие слабые места у кроссовера Volkswagen Tiguan и как выбрать надежный вариант с пробегом

16 февраля 2026, 18:12
На что обратить внимание при покупке Volkswagen Tiguan первого поколения на вторичном рынке
На что обратить внимание при покупке Volkswagen Tiguan первого поколения на вторичном рынке
Volkswagen Tiguan первого поколения до сих пор пользуется спросом на вторичном рынке. Но не все экземпляры одинаково надежны: есть нюансы по кузову, двигателям и коробкам передач. Разбираемся, как не ошибиться с выбором.
Покупка подержанного Volkswagen Tiguan первого поколения - задача не из простых. Несмотря на привлекательный внешний вид и достойные ходовые качества, этот кроссовер может преподнести немало сюрпризов. Особенно если не знать, на что обращать внимание при осмотре и выборе.
Модель дебютировала в 2007 году, а в 2011 прошла рестайлинг. Сначала автомобили собирали в Калуге по схеме SKD, а с 2010 года - уже по полному циклу, включая сварку и окраску кузова. Среди особенностей - версия Track&Field с измененным передним бампером, что увеличивает угол въезда и делает машину чуть более приспособленной к бездорожью.
Кузов у Tiguan оцинкован, что в теории должно защищать от коррозии. На практике же ржавчина часто появляется на нижней кромке пятой двери и по сварным швам. В салоне встречаются скрипы в воздуховодах, а блок климат-контроля иногда выходит из строя. Кожаная отделка кресел к 80 тысячам километров может покрываться трещинами, что портит впечатление от интерьера.
Что касается двигателей, наиболее распространены двухлитровые бензиновые агрегаты семейства EA888 мощностью 170 и 200 л.с. Они считаются надежными, но у ранних экземпляров встречалась проблема с закоксовкой поршневой группы. После 2012 года этот недостаток устранили. Дизельный мотор на 140 л.с. тоже заслужил репутацию выносливого, однако он чувствителен к качеству топлива и подвержен коррозии трубок автономного отопителя.
Трансмиссии у Tiguan разнообразные. Шестиступенчатая механика - практически безотказна. Классический автомат требует регулярной замены масла каждые 40-60 тысяч километров. После рестайлинга появилась роботизированная DSG DQ250, в которой желательно менять масло каждые 20 тысяч километров из-за склонности к перегреву. Сухая семиступенчатая DSG DQ200 - самая проблемная: сцепление может выйти из строя неожиданно и потребовать дорогостоящего ремонта.
В системе полного привода используется муфта Haldex. До рестайлинга - четвертого поколения, после - пятого, с улучшенной защитой от перегрева. Если планируется частое движение по бездорожью, масло в муфте стоит менять каждые 30-40 тысяч километров. Пренебрежение этим правилом приводит к серьезным поломкам.
Подвеска Tiguan первого поколения в целом крепкая, но к 80-100 тысячам километров обычно требуют замены задние сайлент-блоки и тяги стабилизатора. К 100-150 тысячам - ступичные подшипники. Эти работы не слишком затратны, но их стоит учитывать при оценке состояния машины.
Выбирая Tiguan с пробегом, эксперты советуют отдавать предпочтение рестайлинговым версиям с муфтой Haldex пятого поколения и классическим автоматом Aisin. Такой вариант лучше всего подходит для городских условий и частых пробок, а также для тех, кому важен полный привод. Обязательно проверьте историю обслуживания муфты и коробки передач, особенно если пробег превышает 100 тысяч километров. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и крупных расходов на ремонт.
Похожие материалы Фольксваген
-
14.02.2026, 04:37
Какие автомобили выгоднее всего привозить в Россию в 2026 году: новые тренды и цены
В 2026 году параллельный импорт автомобилей остается актуальным для россиян. Китайские и европейские бренды предлагают интересные решения, а новые правила утильсбора и скидки меняют расстановку сил на рынке. Эксперты выделяют ключевые направления и модели.Читать далее
-
13.02.2026, 13:54
Пять европейских кроссоверов, которые теряют до 75% стоимости за 9 лет
Вышло исследование: эксперты выявили кроссоверы, которые теряют больше всего в цене на вторичном рынке. Почему даже популярные модели оказываются неликвидными и что грозит их владельцам - объясняем на примерах. Не прошли проверку: пять моделей, которые сейчас можно купить с огромной скидкой.Читать далее
-
10.02.2026, 13:58
VW Tiguan 1.5 eHybrid: реальный тест расхода, динамики и запаса хода
Вышло исследование: гибридный VW Tiguan 1.5 eHybrid прошел независимый тест на экономичность, динамику и комфорт. Какой расход в реальности, что с зарядкой и стоит ли переплачивать за гибрид - мало кто знает детали.Читать далее
-
24.01.2026, 11:39
Toyota RAV4 2026 года сравнили с VW Tiguan и Golf GTI на четверти мили
Toyota RAV4 2026 модельного года с гибридной установкой вышел на прямую против VW Tiguan в самой мощной версии для США и легендарного Golf GTI. Эксперты Throttle House устроили необычное сравнение, чтобы выяснить, кто быстрее на четверти мили. Итоги оказались неожиданными - подробности в материале.Читать далее
-
25.12.2025, 05:58
Почему механик отказался ремонтировать Volkswagen Tiguan и оказался прав
Механики иногда отказываются от выгодных заказов. Причина - стоимость ремонта может быть в разы выше цены машины. Случай с Volkswagen Tiguan это подтверждает. Немецкие авто не всегда радуют владельца. Подробности - в материале.Читать далее
-
18.12.2025, 06:31
Volkswagen отзывает часть новых Tiguan 2025 из-за возможной проблемы с подушкой безопасности
Volkswagen объявил об отзыве некоторых кроссоверов Tiguan 2025 года в США. Причина - возможная неисправность системы определения пассажира. Это может привести к отключению передней подушки безопасности. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.12.2025, 18:51
Плюсы и минусы подержанного Volkswagen Tiguan II: стоит ли покупать кроссовер
Volkswagen Tiguan второго поколения – популярный кроссовер с крепкой подвеской и достойной управляемостью. В статье раскрываются его сильные и слабые стороны, а также особенности эксплуатации. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы могут ждать владельца.Читать далее
-
01.12.2025, 12:12
В Москве продают почти новый VW Tiguan 2015 года по цене китайского авто
В столице нашли уникальный автомобиль. Это почти новый кроссовер. Он простоял в гараже десять лет. Теперь его продают по интересной цене. Отличная альтернатива современным моделям. Стоит ли его покупать сейчас?Читать далее
-
27.11.2025, 14:29
Новая схема обмана на авторынке лишает покупателей и денег и машин
На вторичном рынке новый вид обмана. Покупатели рискуют потерять автомобиль. Вернуть свои деньги почти невозможно. Юристы дали важные советы. Узнайте, как не стать жертвой.Читать далее
-
24.11.2025, 00:06
Обманутые мошенниками пенсионерки добрались до авторынка
На вторичном рынке появилась новая угроза. Покупка машины у пенсионера стала риском. Можно легко лишиться и автомобиля, и средств. Мошенники используют пожилых людей в своих целях. Узнайте, как не стать очередной жертвой аферистов.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген
-
14.02.2026, 04:37
Какие автомобили выгоднее всего привозить в Россию в 2026 году: новые тренды и цены
В 2026 году параллельный импорт автомобилей остается актуальным для россиян. Китайские и европейские бренды предлагают интересные решения, а новые правила утильсбора и скидки меняют расстановку сил на рынке. Эксперты выделяют ключевые направления и модели.Читать далее
-
13.02.2026, 13:54
Пять европейских кроссоверов, которые теряют до 75% стоимости за 9 лет
Вышло исследование: эксперты выявили кроссоверы, которые теряют больше всего в цене на вторичном рынке. Почему даже популярные модели оказываются неликвидными и что грозит их владельцам - объясняем на примерах. Не прошли проверку: пять моделей, которые сейчас можно купить с огромной скидкой.Читать далее
-
10.02.2026, 13:58
VW Tiguan 1.5 eHybrid: реальный тест расхода, динамики и запаса хода
Вышло исследование: гибридный VW Tiguan 1.5 eHybrid прошел независимый тест на экономичность, динамику и комфорт. Какой расход в реальности, что с зарядкой и стоит ли переплачивать за гибрид - мало кто знает детали.Читать далее
-
24.01.2026, 11:39
Toyota RAV4 2026 года сравнили с VW Tiguan и Golf GTI на четверти мили
Toyota RAV4 2026 модельного года с гибридной установкой вышел на прямую против VW Tiguan в самой мощной версии для США и легендарного Golf GTI. Эксперты Throttle House устроили необычное сравнение, чтобы выяснить, кто быстрее на четверти мили. Итоги оказались неожиданными - подробности в материале.Читать далее
-
25.12.2025, 05:58
Почему механик отказался ремонтировать Volkswagen Tiguan и оказался прав
Механики иногда отказываются от выгодных заказов. Причина - стоимость ремонта может быть в разы выше цены машины. Случай с Volkswagen Tiguan это подтверждает. Немецкие авто не всегда радуют владельца. Подробности - в материале.Читать далее
-
18.12.2025, 06:31
Volkswagen отзывает часть новых Tiguan 2025 из-за возможной проблемы с подушкой безопасности
Volkswagen объявил об отзыве некоторых кроссоверов Tiguan 2025 года в США. Причина - возможная неисправность системы определения пассажира. Это может привести к отключению передней подушки безопасности. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.12.2025, 18:51
Плюсы и минусы подержанного Volkswagen Tiguan II: стоит ли покупать кроссовер
Volkswagen Tiguan второго поколения – популярный кроссовер с крепкой подвеской и достойной управляемостью. В статье раскрываются его сильные и слабые стороны, а также особенности эксплуатации. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы могут ждать владельца.Читать далее
-
01.12.2025, 12:12
В Москве продают почти новый VW Tiguan 2015 года по цене китайского авто
В столице нашли уникальный автомобиль. Это почти новый кроссовер. Он простоял в гараже десять лет. Теперь его продают по интересной цене. Отличная альтернатива современным моделям. Стоит ли его покупать сейчас?Читать далее
-
27.11.2025, 14:29
Новая схема обмана на авторынке лишает покупателей и денег и машин
На вторичном рынке новый вид обмана. Покупатели рискуют потерять автомобиль. Вернуть свои деньги почти невозможно. Юристы дали важные советы. Узнайте, как не стать жертвой.Читать далее
-
24.11.2025, 00:06
Обманутые мошенниками пенсионерки добрались до авторынка
На вторичном рынке появилась новая угроза. Покупка машины у пенсионера стала риском. Можно легко лишиться и автомобиля, и средств. Мошенники используют пожилых людей в своих целях. Узнайте, как не стать очередной жертвой аферистов.Читать далее