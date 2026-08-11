Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

11 августа 2026, 14:09

На что обратить внимание при выборе подержанного автомобиля: ключевые признаки надежности

На что обратить внимание при выборе подержанного автомобиля: ключевые признаки надежности

«С виду конфетка, а по факту — ведро»: полный гайд по проверке авто с пробегом, чтобы не выбросить деньги на ветер

На что обратить внимание при выборе подержанного автомобиля: ключевые признаки надежности

Покупка подержанного автомобиля - всегда риск, особенно без заводской гарантии. Сейчас, когда рынок насыщен предложениями, важно понимать, какие детали могут выдать скрытые проблемы машины и как не попасть на дорогостоящий ремонт сразу после сделки.

Покупка подержанного автомобиля - всегда риск, особенно без заводской гарантии. Сейчас, когда рынок насыщен предложениями, важно понимать, какие детали могут выдать скрытые проблемы машины и как не попасть на дорогостоящий ремонт сразу после сделки.

Покупка подержанного автомобиля в России – задача не из простых. Даже если машина выглядит как с картинки, отсутствие заводской гарантии и скрытые дефекты могут привести к значительным расходам уже в первые месяцы эксплуатации. Именно поэтому эксперты советуют тщательно подходить к осмотру и анализу истории любого автомобиля с пробегом.

Первое, на что нужно обратить внимание -  пробег. Слишком маленькие или, наоборот, слишком большие цифры на одометре могут говорить о вмешательстве или небрежной эксплуатации. Например, для Ford Escape 2003 года пробег в 200 000 км считается вполне допустимым, если автомобиль регулярно обслуживался. Но если перед вами машина 2015 года выпуска с пробегом всего 75 000 км и без подтвержденной сервисной истории, это повод задуматься о состоянии двигателя и коробки передач.

Отсутствие сервисной книжки или неполная история обслуживания – еще один тревожный сигнал. Даже если владелец уверяет, что все работы проводятся вовремя, отсутствие записей не позволяет проверить, действительно ли менялось масло и устранялись обнаруженные неисправности. Нарушение регламента ТО может привести к ускоренному износу основных узлов.

История владения тоже играет свою роль. Чем меньше у машины было хозяев, тем выше вероятность, что за ней следили. Если в документах отмечен капитальный ремонт кузова после серьезных повреждений, стоит оценить, насколько качественно восстановлена конструкция.

Внешние признаки — запахи, посторонние шумы, следы масла — часто выдают скрытые проблемы. Некоторые дефекты проявляются только в движении, поэтому тест-драйв обязателен. Например, эпизодические стуки в подвеске могут появиться только через несколько километров пути, а не сразу.

Репутация бренда и конкретной модели – не последний фактор. Автомобили с низким рейтингом надежности чаще требуют ремонта, а стоимость запчастей и обслуживания может неприятно удивить. При выборе стоит учитывать не только современные отзывы, но и отношение к производителю на момент выпуска машины.

Эксперты советуют не полагаться только на визуальный осмотр. Если есть опыт - проведите проверку самостоятельно, в противном случае обратитесь в сервис. Это поможет выявить скрытые дефекты и избежать неприятных сюрпризов после покупки.

Кстати, если вас интересует, какие добавки и присадки могут улучшить состояние двигателя и топлива, стоит обратить внимание на материалы о влиянии присадок на двигатель и топливо .

Упомянутые модели: Ford Escape
Упомянутые марки: Ford, Skoda
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