На Чукотку приехали столь необходимые там «Трэколы»
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Фото: prochukotku.ru
Подарок WWF собираются установить в с. Лорино (население менее 1000 человек), что на берегу Берингова пролива. В свою очередь, техника позволит повысить эффективность патрулирования охраняемой территории.
Но это не единственная техническая «обновка» в регионе. Местный бюджет расщедрился и выделил целевую субсидию на покупку плавающего 6-колесного вездехода «Трэкол» для нужд Центра образования села Усть-Белая. Транспортное средство уже доставлено морским путём в Анадырь. С наступлением холодов (что по чукотским меркам считается «холодом», не расшифровывается) и открытием «зимника» вездеход отправится своим ходом из окружной столицы в Усть-Белую, а это более 200 км.
«Трэкол» планируется использовать для перевозки грузов, а также детей, которые обучаются и проживают в течение года в интернате Центра образования, из села Снежное к месту учёбы и обратно.
Андрей Яковлев, директор Центра образования села Усть-Белая: «При выборе транспорта учитывались, прежде всего, возможность соблюдения всех норм безопасности, а также надёжность. «Трэколы» на Чукотке используются не один год, они доказали свою надёжность и соответствуют нашим требованиям».
Кресла оборудованы ремнями безопасности, в салоне есть кнопка экстренной связи с водителем, на крыше установлен проблесковый маяк, предусмотрен люк для экстренного покидания салона. Есть 2 аптечки, 2 автономные печи и огнетушитель.
Закуплены прицеп и несколько комплектов колёс. Все поездки с детьми осуществляются в сопровождении дополнительного транспорта и при наличии спутникового телефона, приобретенного ранее Центром образования.
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