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9 ноября 2019, 11:27

На Чукотку приехали столь необходимые там «Трэколы»

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Фото: prochukotku.ru
Всемирный фонд дикой природы (WWF России) презентовал Чукотскому национальному парку «Берингия» (п. Провидения) снегоболотоход, моторную лодку и геодезический купол.
На Чукотку приехали столь необходимые там Трэколы

Фото: prochukotku.ru

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Геокупол (геодом) представляет собой сферическое архитектурное сооружение, собранное из стержней, образующих геодезическую структуру, благодаря которой сооружение в целом обладает хорошими несущими качествами.

Подарок WWF собираются установить в с. Лорино (население менее 1000 человек), что на берегу Берингова пролива. В свою очередь, техника позволит повысить эффективность патрулирования охраняемой территории.

Но это не единственная техническая «обновка» в регионе. Местный бюджет расщедрился и  выделил целевую субсидию на покупку плавающего 6-колесного вездехода «Трэкол» для нужд Центра образования села Усть-Белая. Транспортное средство уже доставлено морским путём в Анадырь. С наступлением холодов (что по чукотским меркам считается «холодом», не расшифровывается) и открытием «зимника» вездеход отправится своим ходом из окружной столицы в Усть-Белую, а это более 200 км.

«Трэкол» планируется использовать для перевозки грузов, а также детей, которые обучаются и проживают в течение года в интернате Центра образования, из села Снежное к месту учёбы и обратно.

Андрей Яковлев, директор Центра образования села Усть-Белая: «При выборе транспорта учитывались, прежде всего, возможность соблюдения всех норм безопасности, а также надёжность. «Трэколы» на Чукотке используются не один год, они доказали свою надёжность и соответствуют нашим требованиям».

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Подчеркивается, что вездеход оснащен всем необходимым для безопасной перевозки детей. Система «Омникум», например, позволяет в режиме реального времени получать информацию месте нахождения техники и ее техническом состоянии.

Кресла оборудованы ремнями безопасности, в салоне есть кнопка экстренной связи с водителем, на крыше установлен проблесковый маяк, предусмотрен люк для экстренного покидания салона. Есть 2 аптечки, 2 автономные печи и огнетушитель.

Закуплены прицеп и несколько комплектов колёс. Все поездки с детьми осуществляются в сопровождении дополнительного транспорта и при наличии спутникового телефона, приобретенного ранее Центром образования.


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На Чукотку приехали столь необходимые там «Трэколы»
{{material_124809}} Геокупол (геодом) представляет собой сферическое архитектурное сооружение, собранное из стержней, образующих геодезическую структуру, благодаря которой сооружение в целом обладает хорошими несущими качествами. Подарок WWF собираются установить в с. Лорино (население менее 1000 человек), что на берегу Берингова пролива. В свою очередь, техника позволит повысить эффективность патрулирования охраняемой территории.Но это не единственная техническая «обновка» в регионе. Местный бюджет расщедрился и  выделил целевую субсидию на покупку плавающего 6-колесного вездехода «Трэкол» для нужд Центра образования села Усть-Белая. Транспортное средство уже доставлено морским путём в Анадырь. С наступлением холодов (что по чукотским меркам считается «холодом», не расшифровывается) и открытием «зимника» вездеход отправится своим ходом из окружной столицы в Усть-Белую, а это более 200 км.«Трэкол» планируется использовать для перевозки грузов, а также детей, которые обучаются и проживают в течение года в интернате Центра образования, из села Снежное к месту учёбы и обратно. Андрей Яковлев, директор Центра образования села Усть-Белая: «При выборе транспорта учитывались, прежде всего, возможность соблюдения всех норм безопасности, а также надёжность. «Трэколы» на Чукотке используются не один год, они доказали свою надёжность и соответствуют нашим требованиям».{{material_126953}} Подчеркивается, что вездеход оснащен всем необходимым для безопасной перевозки детей. Система «Омникум», например, позволяет в режиме реального времени получать информацию месте нахождения техники и ее техническом состоянии. Кресла оборудованы ремнями безопасности, в салоне есть кнопка экстренной связи с водителем, на крыше установлен проблесковый маяк, предусмотрен люк для экстренного покидания салона. Есть 2 аптечки, 2 автономные печи и огнетушитель. Закуплены прицеп и несколько комплектов колёс. Все поездки с детьми осуществляются в сопровождении дополнительного транспорта и при наличии спутникового телефона, приобретенного ранее Центром образования.
2019-11-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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