15 октября 2021, 15:32
На Дакаре-2022 будет не одна, а сразу две «Нивы»: обе команды не из России
В этом году в ралли Дакар появилась новая категория участников – классические автомобили. В гонке могут принимать участие только машины, выпущенные до 31 декабря 1999 года. На следующем «Дакаре» выступят сразу две российские «Нивы».
Дарья Климова Фото: vk.com/ladanivadoc
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Фото: vk.com/ladanivadoc
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Точный возраст «французской» Lada Niva неизвестен, но сообщается, что она старше «швейцарской» Нивы, выпущенной в 1984 году. Подготовкой команды к ралли занимается фирма Tout le Niva, специализирующаяся на поставках во Францию запчастей для российских внедорожников. Автомобиль получил амортизаторы Koni, внедорожную резину BF Goodrich, каркас безопасности и спортивные сиденья-«ковши». Кроме того, штатную 4-ступенчатую МКПП заменили на коробку с 5 ступенями.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р)
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12.10.2021, 16:28
Жительница Саранска отсудила у АвтоВАЗа почти 800 тысяч рублей за плохо покрашенную Lada Niva
24.09.2021, 13:57
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