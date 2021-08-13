На Дальнем Востоке бум электрокаров: они дешевле, чем Lada и позволяют экономить на топливе до 100 000 рублей в год
С другой стороны, расходы на «заправку» электрокаров оказываются на порядок ниже, чем традиционных бензиновых автомобилей. Бензин на Дальнем Востоке стоит дороже, чем в среднем по стране, а электричество, наоборот, дешевле. Счастливая владелица подержанного Nissan Leaf из Иркутска сообщила, что тратит на подзарядку электрокара 500 рублей в месяц. Бензин для второй машины в ее семье обходится в 10 000 рублей в месяц. Экономия в 100 000 рублей в год, по ее словам, «это очень приятно».
Электрокары в Хабаровске можно встретить практически в каждом дворе. Инфраструктура зарядных станций развита в регионе слабо, поэтому люди свешивают розетки прямо из окон и заряжают автомобили от бытовой электросети. Обычно электрокар на Дальнем Востоке – это второй автомобиль в семье. Его используют для ежедневных поездок по городу. На бензиновых или дизельных машинах ездят только на дальние расстояния.
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