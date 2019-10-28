На дорогах Ленинградской области появилась наледь. Пора «переобуваться»
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Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото из соцсетей
Денис Седов, председатель Дорожного комитета Ленинградской области: «Техника продолжает патрульную снегоочистку, опасные места обрабатываются противогололедной смесью. Прогноз дорожных метеостанций показывает, что в ближайшие два дня будет сильный мокрый снег и похолодание до -6 градусов. Дорожники готовы к круглосуточной работе».
Он добавил, что на дорогах с высокой интенсивностью движения при необходимости будут работать патрульные службы.
В компании «Ленавтодор» просят водителей быть максимально внимательными в эти дни, неуклонно соблюдать скоростной режим и, по возможности, пропускать снегоуборочную технику.
На всякий случай «Ленавтодор» открыл телефонную «горячую» линию, где круглосуточно ждут обращений автомобилистов о ситуации на областных трассах: 8(812)251-42-84.
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