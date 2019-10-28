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28 октября 2019, 13:27

На дорогах Ленинградской области появилась наледь. Пора «переобуваться»

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Фото из соцсетей
Дорожные службы Ленинградской области призвали автолюбителей переходить на зимнюю резину. Актуальность этого продиктовала сама природа – вчера вечером в отдельных регионах 47-го региона выпал снег.
На дорогах Ленинградской области появилась наледь Пора переобуваться

Фото из соцсетей

На дорогах Ленинградской области появилась наледь Пора переобуваться

Фото пользователя 110km.ru

На дорогах Ленинградской области появилась наледь Пора переобуваться

Фото пользователя 110km.ru

На дорогах Ленинградской области появилась наледь Пора переобуваться

Фото из соцсетей

На дорогах Ленинградской области появилась наледь Пора переобуваться
На дорогах Ленинградской области появилась наледь Пора переобуваться
На дорогах Ленинградской области появилась наледь Пора переобуваться
На дорогах Ленинградской области появилась наледь Пора переобуваться

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Как сообщает пресс-службы областного Правительства, за вечер воскресенья и утро сегодняшнего понедельника от наледи очищено без малого 400 км проезжей части и обочин. Параллельно с магистралей убрано 127 деревьев, поваленных сильными порывами ветра. Проезд транспорта обеспечен по всем областным трассам.

Денис Седов, председатель Дорожного комитета Ленинградской области: «Техника продолжает патрульную снегоочистку, опасные места обрабатываются противогололедной смесью. Прогноз дорожных метеостанций показывает, что в ближайшие два дня будет сильный мокрый снег и похолодание до -6 градусов. Дорожники готовы к круглосуточной работе».

Он добавил, что на дорогах с высокой интенсивностью движения при необходимости будут работать патрульные службы.

В компании «Ленавтодор» просят водителей быть максимально внимательными в эти дни, неуклонно соблюдать скоростной режим и, по возможности, пропускать снегоуборочную технику.

На всякий случай «Ленавтодор» открыл телефонную «горячую» линию, где круглосуточно ждут обращений автомобилистов о ситуации на областных трассах: 8(812)251-42-84.


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На дорогах Ленинградской области появилась наледь. Пора «переобуваться»
{{material_127858}} Как сообщает пресс-службы областного Правительства, за вечер воскресенья и утро сегодняшнего понедельника от наледи очищено без малого 400 км проезжей части и обочин. Параллельно с магистралей убрано 127 деревьев, поваленных сильными порывами ветра. Проезд транспорта обеспечен по всем областным трассам.Денис Седов, председатель Дорожного комитета Ленинградской области: «Техника продолжает патрульную снегоочистку, опасные места обрабатываются противогололедной смесью. Прогноз дорожных метеостанций показывает, что в ближайшие два дня будет сильный мокрый снег и похолодание до -6 градусов. Дорожники готовы к круглосуточной работе».Он добавил, что на дорогах с высокой интенсивностью движения при необходимости будут работать патрульные службы.В компании «Ленавтодор» просят водителей быть максимально внимательными в эти дни, неуклонно соблюдать скоростной режим и, по возможности, пропускать снегоуборочную технику.На всякий случай «Ленавтодор» открыл телефонную «горячую» линию, где круглосуточно ждут обращений автомобилистов о ситуации на областных трассах: 8(812)251-42-84.
2019-10-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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