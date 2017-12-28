На дорогах Ленинградской области становится безопаснее
Эти результаты, как информирует пресс-служба областного Правительства, связаны с ограничением скоростного режима на трассах, а также с усилением работы по организации безопасности дорожного движения и повседневному содержанию дорожного полотна.
Так, например, размер финансирования программы повышения безопасности дорожного движения на региональных дорогах в 2017-м составил около 980 млн рублей. Средства были направлены на устройство светофорных объектов, наружного освещения, установку барьерного ограждения, обустройство тротуаров и автобусных остановок, нанесение дорожной разметки, в том числе, с использованием термопластика.
В 2018 году планируется обустроить 30 автобусных остановок, 10 км тротуаров, построить 12 км линий наружного искусственного освещения и установить 12 светофорных объектов. На неосвещенных участках автодорог, проходящих по населенным пунктам, будет продолжено ограничение максимальной скорости автотранспорта до 40 км/ч.
А что в 2017-м?
Успехи налицо: на нерегулируемых пешеходных переходах в Ленобласти установлено 88 проблесковых светофоров, введено в эксплуатацию 6 светофорных объектов, построено 928 погонных метров пешеходных ограждений и 10,7 км барьерных ограждений. Также поставлено почти 3,5 тыс. дорожных знаков и 16 тыс. сигнальных столбиков, построено 45 автобусных остановок и нанесена горизонтальная разметка на 1,5 млн кв. метров дорог.
Кроме того, построен 71 км линий искусственного освещения, завершается монтаж 76 осветительных установок с независимым источником энергоснабжения. Обустроено почти 10 км пешеходных дорожек и 48 «дорожных полицейских».
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