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7 октября 2019, 18:17

На дорогах Ленинградской области увеличивается количество видеокамер

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Фото из открытых источников
По данным пресс-службы Правительства 47-го региона, новые «глазки» в ближайшее время появятся на наиболее загруженных региональных дорогах, в частности, тех, что проходят через Сертолово, Всеволожск, Янино и Старую Ладогу.
На дорогах Ленинградской области увеличивается количество видеокамер

Фото пользователя 110km.ru

Заказчиком работ выступает ГКУ «Ленавтодор», его представители уточняют адреса, где вскоре заработают комплексы видеофиксации нарушений скоростного режима: трассы «Парголово — Огоньки» (Выборгское шоссе), «Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск», Колтушском шоссе, «Санкт-Петербург — Морье» («Дорога жизни»), а также «Зуево — Новая Ладога».

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Наибольший объем работ приходится на Сертолово, которое активно застраивается и заселяется. Здесь дополнительно будут смонтированы так называемые «табло обратной связи с водителями». На них высвечивается скорость движения каждого проезжающего автомобиля.

Параллельно в черте Сертолово дорожники уже установили около 650 сигнальных столбиков на осевую линию разметки - это должно помочь водителям лучше обозревать встречный поток.

В информационном сообщении пресс-службы областного Правительства акцентируется, что работы по снижению количества мест с большой концентрацией ДТП ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

За оставшиеся до конца года месяцы есть желание обезопасить 20 участков на 13 дорогах с наиболее интенсивным движением. Они пролегают по территории Всеволожского, Волосовского, Волховского и Ломоносовского районов. Здесь будут установлены дополнительные знаки и светофоры, а также нанесены шумовые полосы.

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На дорогах Ленинградской области увеличивается количество видеокамер
Заказчиком работ выступает ГКУ «Ленавтодор», его представители уточняют адреса, где вскоре заработают комплексы видеофиксации нарушений скоростного режима: трассы «Парголово — Огоньки» (Выборгское шоссе), «Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск», Колтушском шоссе, «Санкт-Петербург — Морье» («Дорога жизни»), а также «Зуево — Новая Ладога». {{material_127657}} Наибольший объем работ приходится на Сертолово, которое активно застраивается и заселяется. Здесь дополнительно будут смонтированы так называемые «табло обратной связи с водителями». На них высвечивается скорость движения каждого проезжающего автомобиля.Параллельно в черте Сертолово дорожники уже установили около 650 сигнальных столбиков на осевую линию разметки - это должно помочь водителям лучше обозревать встречный поток.В информационном сообщении пресс-службы областного Правительства акцентируется, что работы по снижению количества мест с большой концентрацией ДТП ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За оставшиеся до конца года месяцы есть желание обезопасить 20 участков на 13 дорогах с наиболее интенсивным движением. Они пролегают по территории Всеволожского, Волосовского, Волховского и Ломоносовского районов. Здесь будут установлены дополнительные знаки и светофоры, а также нанесены шумовые полосы.
2019-10-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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