На дорогах Ленинградской области увеличивается количество видеокамер
- 145
- 0
Фото пользователя 110km.ru
Заказчиком работ выступает ГКУ «Ленавтодор», его представители уточняют адреса, где вскоре заработают комплексы видеофиксации нарушений скоростного режима: трассы «Парголово — Огоньки» (Выборгское шоссе), «Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск», Колтушском шоссе, «Санкт-Петербург — Морье» («Дорога жизни»), а также «Зуево — Новая Ладога».
Параллельно в черте Сертолово дорожники уже установили около 650 сигнальных столбиков на осевую линию разметки - это должно помочь водителям лучше обозревать встречный поток.
В информационном сообщении пресс-службы областного Правительства акцентируется, что работы по снижению количества мест с большой концентрацией ДТП ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
За оставшиеся до конца года месяцы есть желание обезопасить 20 участков на 13 дорогах с наиболее интенсивным движением. Они пролегают по территории Всеволожского, Волосовского, Волховского и Ломоносовского районов. Здесь будут установлены дополнительные знаки и светофоры, а также нанесены шумовые полосы.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве