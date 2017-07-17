17 июля 2017, 17:59

На дорогах Ленобласти борются с мусором

Этот год в России объявлен годом экологии. Ленинградская область подключилась к соответствующим мероприятиям – на 7 тыс. километрах региональных дорог убраны несанкционированные свалки бытового мусора.
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В течение летних месяцев комитет по дорожному хозяйству организовал проведение субботников силами коллективов районных ремонтно-строительных и эксплуатационных управлений. Соответствующее поручение дал губернатор региона Александр Дрозденко.

Общий объём утилизированных отходов составил почти 13 тыс. кубометров. Больше всего мусора вывезли из полос отвода дорог в Выборгском, Ломоносовском и Всеволожском районах. Часть свалок была выявлена и ликвидирована благодаря сообщениям граждан на портале «Народная экспертиза».

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Ну вот может поэтому и не ставили на Хавал варик, потому что по кашкаю уже знаю, что мужики их за 50 тыс пробега разрывали буквально, не любит он внедорожной езды. А на Хавале кстати механика и автомат немецкие ZF, ощущается, передачи переключать приятно, втыкаются четко и мягко.
arallov_85
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На дорогах Ленобласти борются с мусором
В течение летних месяцев комитет по дорожному хозяйству организовал проведение субботников силами коллективов районных ремонтно-строительных и эксплуатационных управлений. Соответствующее поручение дал губернатор региона Александр Дрозденко.Общий объём утилизированных отходов составил почти 13 тыс. кубометров. Больше всего мусора вывезли из полос отвода дорог в Выборгском, Ломоносовском и Всеволожском районах. Часть свалок была выявлена и ликвидирована благодаря сообщениям граждан на портале «Народная экспертиза».
2017-07-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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