1,7 миллиона новых номеров: зачем Москве и Подмосковью коды «997», «550» и «250»

8 июня 2026, 15:37
На дорогах Москвы и Подмосковья появились новые автомобильные коды регионов
На дорогах Москвы и Подмосковья появились новые автомобильные коды регионов
В столице и области замечены машины с номерами, которых раньше не было. Почему на госзнаках теперь встречаются коды «997», «550» и «250», и что это значит для водителей? Разбираемся, как изменились правила и стоит ли ждать дефицита номеров. Мало кто знает, что новые коды - не просто формальность, а часть масштабных изменений.
В последние дни на улицах Москвы и Подмосковья все чаще можно встретить автомобили с необычными для многих номерами - на госзнаках появились коды «997», «550» и «250». Это не случайность и не ошибка: такие изменения напрямую затрагивают всех, кто планирует покупать или регистрировать машину в ближайшее время. Новые коды - результат обновления системы регистрации, и они уже вызывают вопросы у водителей.
Как сообщает «Российская Газета», в столице начали выдавать номера с кодом «997», который теперь официально закреплен за Москвой. В Подмосковье же появились коды «550» и «250». Причина проста: структура автомобильных номеров изменилась, и вместо привычных двузначных кодов теперь используются трехзначные. Это позволяет гибко управлять номерным фондом и не зависеть от ограниченного количества комбинаций.
В МВД пояснили, что регионы сами определяют первую цифру нового кода. Несколько лет назад в Москве уже вводили «799», теперь пришла очередь «997». При этом старый код «97» по-прежнему остается за столицей, но новые комбинации нужны для удобства и ускорения процесса выдачи номеров. Дефицита госзнаков, вопреки опасениям, не наблюдается: освободившиеся номера от снятых с учета машин возвращаются в оборот, но технически проще присваивать свежие коды, чем искать свободные в старой базе.
Если взглянуть на статистику, то в одном регионе с новым кодом можно сформировать более 1,7 миллиона уникальных номеров. Для сравнения: по данным системы электронных паспортов транспортных средств, в России ежедневно регистрируется около 4 тысяч автомобилей. Такой запас комбинаций позволяет не беспокоиться о нехватке номеров в обозримом будущем. Кроме того, остаются неиспользованные цифры, например, «3» или «4», которые также могут быть задействованы при необходимости.
Интересно, что подобные изменения в системе регистрации происходят не впервые. Например, когда после зимы у многих водителей возникают вопросы по техническому состоянию авто, эксперты советуют внимательно следить за нововведениями и не игнорировать обновления в правилах - как это отмечалось в материале о причинах появления стуков и скрипов в подвеске летом на нашем сайте. Это еще раз подчеркивает: даже небольшие изменения в регламенте могут повлиять на повседневную жизнь автомобилистов.
В завершение стоит добавить несколько важных фактов. Во-первых, новые коды не отменяют старых - они работают параллельно. Во-вторых, обновление номерной базы связано не с нехваткой металла или материалов, а с оптимизацией учета. В-третьих, для водителей ничего не меняется в плане стоимости или процедуры регистрации: все остается по прежним правилам. И наконец, если вы увидели на дороге машину с незнакомым кодом региона - это не повод для тревоги, а лишь отражение современных изменений в системе ГИБДД.
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