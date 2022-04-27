На дорогах начинают появляться лоси, медведи и зайцы (видео)
В ГИБДД попросили водителей быть предельно осторожными. Например, взрослый лось весит от 300 до 600 килограммов, а его рост в холке может превышать два метра. Столкновение с таким великаном может обернуться трагедией. Увидев лося на дороге, водитель должен снизить скорость вплоть до остановки и на низкой скорости покинуть это место. Нельзя приближаться животному и привлекать каким-либо образом к себе его внимание.
Если трагедии избежать не удалось, то не надо трогать раненое животное. Необходимо вызвать специалистов по телефону экстренных служб и сообщить в полицию.
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