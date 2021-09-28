На дорогах появятся новые камеры: они будут не только видеть машины, но и слышать их
Фото: Business Insider
Для сертификации в Росстандарте сначала необходимо принять отдельный документ с указанием пороговых значений шума (в децибелах). Существующий стандарт для транспортных средств подразумевает лабораторные измерения, в условиях реального трафика его применять нельзя. Эксперты скептически относятся к возможности измерить в потоке уровень шума от конкретного автомобиля или мотоцикла. Велика вероятность фиксации отраженных звуков, которые могут подвести под статью законопослушных водителей.
Пока предполагается, что постановление о нарушении тишины будет включать панорамную фотографию с траекторией проезда машины (или мотоцикла), а также информацию об уровне произведенного транспортным средством шума в пяти-семи точках по ходу движения. К материалам приложат и видеоролик. Одна из первых тестовых камер появилась в районе Чистых прудов.
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