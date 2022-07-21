На дорогах России развернулась настоящая война: число погибших в ДТП в регионах выросло в 2 раза
Наиболее значительный рост числа погибших зафиксирован в Еврейском автономном округе (+180%). В Якутии и Севастополе жертв стало вдвое больше. Серьезно обострилась обстановка в Кемеровской области (+67%) и Карачаево-Черкесии (+58%).
Всего с января по июнь в России произошло 53,5 тыс. аварий с пострадавшими (-7,2%), в которых погибло 5,6 тыс. человек (-3,9%) и ранено 67,7 тыс. человек (-7,5%). Серьезно снизилось число жертв ДТП в Чечне (-59%), Костромской области (-47%), в Карелии (-54%), в Санкт-Петербурге (-42%) и в Астраханской области (-37%).
-
21.07.2022, 08:10
Toyota Land Cruiser Prado задавил на пешеходном переходе людей: видео выложили в Сеть
Вечером в среду, 20 июля, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado сбил на Алтуфьевском шоссе в Москве двух женщин. Они переходили восьмиполосную дорогу по пешеходному переходу, светофор на котором не работал.Читать далее
-
20.07.2022, 08:50
ГИБДД напомнила водителям о штрафе в 1 500 рублей
В ГИБДД рассказали, как штрафуют за пользование мобильным телефоном. Наказание ждет не только водителей, разговаривающих без hands free, но и тех, кто просто держит телефон в руках.Читать далее
-
19.07.2022, 13:51
Autoliv разрабатывает шлем со встроенной подушкой безопасности
По мере роста популярности велосипедов, увеличивается и число аварий с участием автомобилей и велосипедистов. До половины всех смертельных исходов приходится на травмы головы.Читать далее
-
19.07.2022, 13:07
«Не смогут уйти от ответственности»: как наказывают нарушителей с иностранными номерами
В Главном управлении по обеспечению дорожного движения (ГУОБДД) МВД России раскрыли статистику по фиксации нарушений ПДД автомобилями иностранных граждан. Самым распространенным нарушением стало превышение скорости на 20 – 40 км/ч.Читать далее
-
19.07.2022, 07:48
Смертельная авария на МКАД с участием 7 машин попала на видео
Ранним утром во вторник, 19 июля, на внутренней стороне МКАД произошло массовое ДТП. В участников незначительной аварии врезались еще сразу четыре автомобиля, один из которых загорелся.Читать далее
-
18.07.2022, 17:34
Пьяная москвичка покусала сотрудника ГИБДД
Нетрезвая автоледи в Москве была очень недовольна тем, что ее иномарку собираются эвакуировать. Сначала она крыла матом сотрудников полиции, затем перешла к более решительным действиям.Читать далее
-
21.07.2022, 08:10
Toyota Land Cruiser Prado задавил на пешеходном переходе людей: видео выложили в Сеть
Вечером в среду, 20 июля, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado сбил на Алтуфьевском шоссе в Москве двух женщин. Они переходили восьмиполосную дорогу по пешеходному переходу, светофор на котором не работал.Читать далее
-
20.07.2022, 08:50
ГИБДД напомнила водителям о штрафе в 1 500 рублей
В ГИБДД рассказали, как штрафуют за пользование мобильным телефоном. Наказание ждет не только водителей, разговаривающих без hands free, но и тех, кто просто держит телефон в руках.Читать далее
-
19.07.2022, 13:51
Autoliv разрабатывает шлем со встроенной подушкой безопасности
По мере роста популярности велосипедов, увеличивается и число аварий с участием автомобилей и велосипедистов. До половины всех смертельных исходов приходится на травмы головы.Читать далее
-
19.07.2022, 13:07
«Не смогут уйти от ответственности»: как наказывают нарушителей с иностранными номерами
В Главном управлении по обеспечению дорожного движения (ГУОБДД) МВД России раскрыли статистику по фиксации нарушений ПДД автомобилями иностранных граждан. Самым распространенным нарушением стало превышение скорости на 20 – 40 км/ч.Читать далее
-
19.07.2022, 07:48
Смертельная авария на МКАД с участием 7 машин попала на видео
Ранним утром во вторник, 19 июля, на внутренней стороне МКАД произошло массовое ДТП. В участников незначительной аварии врезались еще сразу четыре автомобиля, один из которых загорелся.Читать далее
-
18.07.2022, 17:34
Пьяная москвичка покусала сотрудника ГИБДД
Нетрезвая автоледи в Москве была очень недовольна тем, что ее иномарку собираются эвакуировать. Сначала она крыла матом сотрудников полиции, затем перешла к более решительным действиям.Читать далее
- 44 490 000 РMercedes G-класс AMG 2022 в Москве
- 9 270 000 РMercedes S-класс 2017 в Москве
- 5 710 000 РLand Rover Discovery 2018 в Москве
- 5 437 000 РLexus LX 2016 в Москве
- 2 347 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 1 687 000 РFord Kuga 2016 в Москве
- 3 695 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 5 699 000 РVolkswagen Teramont 2021 в Москве
- 6 499 006 РDodge Challenger 2019 в Москве
- 3 000 000 РBMW X5 2013 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий