На дорогах России развернулась настоящая война: число погибших в ДТП в регионах выросло в 2 раза

Ранее мы писали Toyota Land Cruiser Prado задавил на пешеходном переходе людей: видео выложили в Сеть Вечером в среду, 20 июля, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado сбил на Алтуфьевском шоссе в Москве двух женщин ... Читать далее

Эксперты Института экономики транспорта ВШЭ уверены, что всплеск аварийности напрямую связан с экономическим кризисом. Аналогичный рост регулярно фиксируется в трудные для страны времена. Так было и в 1998-м, и в 2008 году, рассказал «Коммерcанту» директор Михаил Блинкин. На поведении водителей негативно сказывается постоянный стресс из-за потери работы или нехватки денег.

Наиболее значительный рост числа погибших зафиксирован в Еврейском автономном округе (+180%). В Якутии и Севастополе жертв стало вдвое больше. Серьезно обострилась обстановка в Кемеровской области (+67%) и Карачаево-Черкесии (+58%).

Ранее мы писали Смертельная авария на МКАД с участием 7 машин попала на видео Ранним утром во вторник, 19 июля, на внутренней стороне МКАД произошло массовое ДТП. В участников незначительной ... Читать далее

Всего с января по июнь в России произошло 53,5 тыс. аварий с пострадавшими (-7,2%), в которых погибло 5,6 тыс. человек (-3,9%) и ранено 67,7 тыс. человек (-7,5%). Серьезно снизилось число жертв ДТП в Чечне (-59%), Костромской области (-47%), в Карелии (-54%), в Санкт-Петербурге (-42%) и в Астраханской области (-37%).

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