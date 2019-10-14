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14 октября 2019, 11:59

На дорогах Татарстана появились автомобили с номерами нового образца

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На улицах Татарстана сфотографировали первые автомобили с двухстрочными регистрационными знаками. Номерные таблички нового образца официально начнут выдавать с августа 2020 года, но уже сейчас автовладельцы могут на законных основаниях заказать их в частном порядке.
На дорогах Татарстана появились автомобили с номерами нового образца

Фото взято из открытых источников

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Нестандартные автомобильные регистрационные знаки – давняя мечта владельцев японских и американских машин. Площадка под номер у них короче, но шире принятого в России стандарта. До сих пор водители были вынуждены или крепить знак на бампер, или изгибать номерную табличку, чтобы вместить ее в штатную нишу.

Власти решили пойти навстречу автовладельцам и разработали 10 новых типов номерных знаков для транспортных средств. Новый ГОСТ Р 50577-2018 должен был заработать еще с 1 января 2019 года. Затем срок перенесли на 4 августа 2019-го, а затем – отложили еще на год. Причиной стала неготовность профильных ведомств к передаче регистрации автомобилей в частные руки. Сейчас регистрационные знаки по-прежнему выдают подразделения ГИБДД, и нестандартных форматов у них нет. При этом автовладельцам разрешили самостоятельно заказывать знаки по новому ГОСТу в частной фирме. 

Первыми на нововведение откликнулись жители Дальнего Востока, где до 90% автопарка составляют праворульные машины, импортированные из Японии. Двухстрочный знак стоит здесь 2 000 рублей за штуку. На днях автомобили с новыми номерами с кодом 16 появились и в Татарстане. Цены в республике чуть ниже – от 1 500 рублей за штуку.
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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
temeraromashin14.10.2019 23:01
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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Отзывы по теме
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
temeraromashin
Изменения в ОСАГО с 1 октября. Европротокол
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
temeraromashin
Пикап Isuzu D-Max сменил поколение
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
temeraromashin
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На дорогах Татарстана появились автомобили с номерами нового образца
{{material_127224}}Нестандартные автомобильные регистрационные знаки – давняя мечта владельцев японских и американских машин. Площадка под номер у них короче, но шире принятого в России стандарта. До сих пор водители были вынуждены или крепить знак на бампер, или изгибать номерную табличку, чтобы вместить ее в штатную нишу.Власти решили пойти навстречу автовладельцам и разработали 10 новых типов номерных знаков для транспортных средств. Новый ГОСТ Р 50577-2018 должен был заработать еще с 1 января 2019 года. Затем срок перенесли на 4 августа 2019-го, а затем – отложили еще на год. Причиной стала неготовность профильных ведомств к передаче регистрации автомобилей в частные руки. Сейчас регистрационные знаки по-прежнему выдают подразделения ГИБДД, и нестандартных форматов у них нет. При этом автовладельцам разрешили самостоятельно заказывать знаки по новому ГОСТу в частной фирме. Первыми на нововведение откликнулись жители Дальнего Востока, где до 90% автопарка составляют праворульные машины, импортированные из Японии. Двухстрочный знак стоит здесь 2 000 рублей за штуку. На днях автомобили с новыми номерами с кодом 16 появились и в Татарстане. Цены в республике чуть ниже – от 1 500 рублей за штуку.
2019-10-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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