2 октября 2017, 19:23
В России на дорогах появились желтые разделительные полосы
Новая разделительная разметка появилась в Мурманской области. В качестве эксперимента ее сделали желтой, дабы она лучше воспринималась водителями в условиях снегопада.
Аналогичный порядок действует в некоторых скандинавских странах. В России же пока нет нормативной базы для желтой разметки, поэтому такие разделительные полосы носят экспериментальный характер. Тем не менее, по мнению специалистов, это новшество прижилось бы в районах Крайнего Севера.
А пока что встретить разметку желтого цвета автомобилисты могут на участке федеральной трассы Р-21 «Кола». Сколько по времени будут действовать такие разделительные полосы, не уточняется.
А пока что встретить разметку желтого цвета автомобилисты могут на участке федеральной трассы Р-21 «Кола». Сколько по времени будут действовать такие разделительные полосы, не уточняется.
Плюсы и минусы
|Хорошая видимость в плохую погоду.
|Можно спутать с временной разметкой.
|Более "износостойкий" цвет.
|Перекрашивание всех разделительных полос потребует немало бюджетных денег.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Спасибо, буду знать, что это признаки переизбытка железа.
| Кому: nikita. А он не обиделся?Может лучше было купить сертификат?
У меня Нокиа-люмия.
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