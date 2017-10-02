2 октября 2017, 19:23

В России на дорогах появились желтые разделительные полосы

Новая разделительная разметка появилась в Мурманской области. В качестве эксперимента ее сделали желтой, дабы она лучше воспринималась водителями в условиях снегопада.
^
Аналогичный порядок действует в некоторых скандинавских странах. В России же пока нет нормативной базы для желтой разметки, поэтому такие разделительные полосы носят экспериментальный характер. Тем не менее, по мнению специалистов, это новшество прижилось бы в районах Крайнего Севера.

А пока что встретить разметку желтого цвета автомобилисты могут на участке федеральной трассы Р-21 «Кола». Сколько по времени будут действовать такие разделительные полосы, не уточняется.
Плюсы и минусы
Хорошая видимость в плохую погоду.Можно спутать с временной разметкой.
Более "износостойкий" цвет.Перекрашивание всех разделительных полос потребует немало бюджетных денег.
Не согласны с нашими выводами? Напишите свое мнение

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
У какого какая вода на даче?
Спасибо, буду знать, что это признаки переизбытка железа.
Alex098
Что можно подарить другу?
| Кому: nikita. А он не обиделся?Может лучше было купить сертификат?
Alex098
Какой у вас смартфон?
У меня Нокиа-люмия.
Alex098
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Audi Q5: упрямый премиум
Как протекают продажи флагманского Lifan Murman
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 24 модели
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В России на дорогах появились желтые разделительные полосы
Аналогичный порядок действует в некоторых скандинавских странах. В России же пока нет нормативной базы для желтой разметки, поэтому такие разделительные полосы носят экспериментальный характер. Тем не менее, по мнению специалистов, это новшество прижилось бы в районах Крайнего Севера.А пока что встретить разметку желтого цвета автомобилисты могут на участке федеральной трассы Р-21 «Кола». Сколько по времени будут действовать такие разделительные полосы, не уточняется.
2017-10-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Курган Тольятти Тюменская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG