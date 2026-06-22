Как Петербург вспоминал начало войны - уникальная акция на площади

На Дворцовой площади Петербурга зажгли 120 тысяч свечей памяти

В центре Санкт-Петербурга прошла масштабная акция. Участники почтили память героев Великой Отечественной войны. Атмосфера события была особенной. Узнайте, как это происходило.

В центре Санкт-Петербурга прошла масштабная акция. Участники почтили память героев Великой Отечественной войны. Атмосфера события была особенной. Узнайте, как это происходило.

В ночь с 21 на 22 июня в самом сердце Петербурга состоялось масштабное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. На Дворцовой площади собрались жители города, чтобы принять участие в ежегодной акции «Свеча памяти». В этом году событие приобрело особое значение - отмечалась 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, а также единство людей, переживших блокаду Ленинграда.

Среди пришедших были ветераны, участники специальной военной операции, блокадники и представители молодежных движений, рассказывает Piter.tv. Губернатор Александр Беглов обратился к собравшимся, подчеркнув, что Петербург вместе со всей страной вспоминает трагические события прошлого. Он напомнил, что именно в этот день 85 лет назад началась самая тяжелая война, а для Ленинграда это стало началом блокады, унесшей жизни более миллиона человек. По его словам, жители города проявили невероятную стойкость и любовь к Родине, что позволило спасти Ленинград.

После минуты молчания участники акции выстроили из свечей огромную композицию. Центральным элементом стала фигура легендарного грузовика ГАЗ-АА, известного как «полуторка», который в годы войны обеспечивал связь осажденного города с Большой землей, доставлял продукты, медикаменты и эвакуировал людей по Дороге жизни. Для создания огненного полотна размером 40 на 30 метров понадобилось 120 тысяч свечей. Огонь для зажжения композиции был привезен с Пискаревского мемориального кладбища в специальной капсуле. В результате вся площадь превратилась в живой символ памяти и благодарности.

Акция «Свеча памяти» проводится на Дворцовой площади с 2015 года и с каждым разом привлекает все больше участников. В этот раз к мероприятию присоединились не только жители города, но и представители молодежных патриотических организаций, а также ветераны. Атмосфера на площади была наполнена уважением и единением, а огненная картина стала настоящим центром притяжения для всех присутствующих.

Параллельно на Дворцовой набережной прошла еще одна патриотическая акция - «Река памяти». Вице-губернатор Борис Пиотровский вместе с активистами молодежных движений установил 1418 лампад, каждая из которых символизировала один день войны. Лампады были размещены на специальных табличках с датами и ключевыми событиями военных лет, что позволило создать своеобразную хронологию героических и трагических моментов истории.

Как сообщает Piter.TV, обе акции вызвали большой отклик у горожан и гостей Петербурга. Люди приходили целыми семьями, чтобы вспомнить подвиг предков и выразить благодарность тем, кто защищал город в самые тяжелые времена. Дворцовая площадь на одну ночь стала местом, где прошлое и настоящее соединились в едином порыве памяти и уважения.