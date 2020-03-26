26 марта 2020, 21:40
На eBay продали «Жигули» за 1,4 миллиона рублей
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Фото: motor.ru
В США выставили на продажу 42-летний автомобиль «Жигули» за 18 295 долларов (1 434 639 рублей по текущему курсу). Покупатель не заставил себя долго ждать.
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
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На странице товара было указано, что автомобиль ВАЗ-2102 сошёл с конвейера в 1978 году. Универсал с пробегом 27 936 километров выглядел как новый. Покупателю в комплекте предлагали заводской набор инструментов и аптечку со всем необходимым для оказания первой помощи производства СССР. Также бонусом шел набор различных аксессуаров, таких как фары в стилистике раллийных автомобилей и багажник на крышу.
На фото ВАЗ-2102 с госномерами Волгоградской области. На авторынке в Америке периодически появляются советские «Жигули», при этом, они часто выглядят абсолютно новыми. Например, в 2018 году ВАЗ-2101 продали за 9 999 долларов, пробег «копейки» был на отметке 45 тысяч километров.
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Комментарии пользователей
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вчера свечи были белые, сегодня стали черные, похоже смесь переобогащенная. форсунки меняли результат тотже, давление в рейки 2.2 когда газуешь до 3 подымается. что нужно сделать чтобы смесь стала нормальной? может дело в прошивке?
прекрасное авто. проездил почти 30 лет. 250 тыс.км. только летом. гаражное хранение.минимальные затраты.продал практически в отл. состоянии.
отличная машина за свои деньги, правда сильно привлекает внимание гаишников.гниёт.
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