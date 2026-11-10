В РЖД запустили вагон, где все купе одноместные: цена ниже СВ, завтрак и билеты включены — поезд, в котором наконец можно выспаться без соседей

10 ноября 2026, 23:59
На маршруте Москва — Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе
На маршруте Москва — Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе
На ночном «Экспрессе» №3/4 курсирует вагон 1Б с девятью одноместными купе. Билет за 5000-6000 рублей включает горячий завтрак; также доступны бизнес-зал и дорожный набор. В купе есть спальное место без верхней полки и индивидуальная вентиляция.
Конкуренция за пассажира на самом востребованном железнодорожном направлении страны выходит на новый уровень: перевозчики ищут баланс между приватностью, комфортом и доступной ценой. На фоне растущего спроса на персонализированные путешествия и сервис «как в отеле» на ночном «Экспрессе» №3/4 начал курсировать вагон 1Б класса с одноместными купе.
Нововведение позволяет пассажирам не выбирать между дорогими СВ и стандартным купе: каждому предоставляется отдельное купе по цене вдвое ниже, чем в почти классическом СВ. В вагоне предусмотрено девять стандартных купе. Каждое оснащено широким спальным местом, трансформирующимся в кресло, умывальником с зеркалом и шкафчиком для одежды.
Верхней полки нет, что делает пространство более удобным для отдыха. В каждом купе есть телевизор с разъемами для гаджетов и индивидуальная вентиляция, позволяющая настроить микроклимат под себя. Благодаря небольшому количеству купе даже в часы пик сохраняются тишина и отсутствие очередей в туалет.
Стоимость билета составляет 5000–6000 рублей. В цену включены горячий завтрак на выбор, полноценный набор к завтраку, доступ в бизнес-зал на вокзале отправления, а также гигиенический набор, тапочки и фирменная шоколадка. Такой подход позволяет получить услуги, которые ранее были доступны только в более дорогих категориях.
Маршрут «Экспресса» №3/4 построен так, чтобы пассажир мог выспаться: отправление поздним вечером, прибытие утром, без остановок для высадки. Это особенно удобно для деловых поездок и для тех, кто ценит полноценный ночной отдых в пути. В отличие от «Стрижа» (где есть купе с душем, но без завтрака) и поездов «Красная стрела» и «Мегаполис» (без экономии одноместных купе), новый формат занял нишу между стандартным купе и СВ, сделав акцент на приватности и включенном питании.
По мнению экспертов, нововведение может вызвать серьезные изменения на рынке железнодорожных перевозок России. В последние годы спрос на новые решения и повышение комфорта в поездах стабильно растет. Для сравнения: в Европе и Азии подобные форматы уже давно востребованы, а в России только начинают набирать популярность. Расширение сервисных опций и снижение цен на комфортные поездки могут изменить ситуацию и усилить конкуренцию между перевозчиками. Для пассажиров это означает больший выбор и возможность путешествовать с максимальными удобствами без дополнительных затрат.
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