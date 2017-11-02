2 ноября 2017, 16:08

На эстонский берег можно попасть по новому мосту

После реконструкции в регионе деятельности таможенного поста МАПП в Ивангороде начал работу двусторонний пункт пропуска через госграницу РФ. В первый час работы пункт пропуска был востребован больше жителями Эстонии.
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Этого события долго ждали жители Ивангорода и Нарвы. Приграничные города на протяжении многих лет связывали 2 моста. Один - большой через реку Нарову и другой, соединивший 2  городских рабочих района – ивангородскую Парусинку и нарвский Кренгольм. Старожилы помнят, как верно служила Парусинка (так в народе называли этот мост) жителям двух городов-побратимов. Наскоро перебежать в гости или на работу было обычным делом.

Когда установилась граница с Эстонией, Парусинка не утратила своего назначения. Люди по-прежнему пересекали пункт пропуска, что называется, налегке. Это было связано с тем, что в пункте пропуска отсутствовал таможенный контроль. А 3 года назад пункт пропуска вообще закрыли на реконструкцию. Было решено отстроить пункт пропуска с нуля. Начались строительные работы, а жители с нетерпением ожидали их окончания.

Ленточку перерезали в торжественной обстановке. По такому случаю в Нарву прибыл министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт. Вместе с первыми пешеходами и представителями налогово-таможенного департамента Эстонии, он прошел по новому пешеходному мосту.

Кингисеппская таможня напоминает, что этот пункт пропуска - только для жителей Эстонии и России. Граждане других государств должны пересекать границу через многосторонний автомобильный пункт пропуска Ивангород. Работает Парусинка с 8.00 до 20.00 без выходных. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного Управления.

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На эстонский берег можно попасть по новому мосту
Этого события долго ждали жители Ивангорода и Нарвы. Приграничные города на протяжении многих лет связывали 2 моста. Один - большой через реку Нарову и другой, соединивший 2  городских рабочих района – ивангородскую Парусинку и нарвский Кренгольм. Старожилы помнят, как верно служила Парусинка (так в народе называли этот мост) жителям двух городов-побратимов. Наскоро перебежать в гости или на работу было обычным делом.Когда установилась граница с Эстонией, Парусинка не утратила своего назначения. Люди по-прежнему пересекали пункт пропуска, что называется, налегке. Это было связано с тем, что в пункте пропуска отсутствовал таможенный контроль. А 3 года назад пункт пропуска вообще закрыли на реконструкцию. Было решено отстроить пункт пропуска с нуля. Начались строительные работы, а жители с нетерпением ожидали их окончания.Ленточку перерезали в торжественной обстановке. По такому случаю в Нарву прибыл министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт. Вместе с первыми пешеходами и представителями налогово-таможенного департамента Эстонии, он прошел по новому пешеходному мосту. Кингисеппская таможня напоминает, что этот пункт пропуска - только для жителей Эстонии и России. Граждане других государств должны пересекать границу через многосторонний автомобильный пункт пропуска Ивангород. Работает Парусинка с 8.00 до 20.00 без выходных. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного Управления.
2017-11-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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