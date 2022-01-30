На этот танк CCCР очень рассчитывал перед 1941 годом. Но он не оправдал надежд Сталина
На ней запечатлен подъем из реки Невы уникального пулеметного танка Т-26. Дата - 1989 год. Работы проводились в ходе подготовки к первой «Вахте Памяти» на Невском Пятачке 1990 года.
Как пишет участник поискового движения тех лет Георгий Стрелец, подъем проводился с привлечением водолазов Краснознаменного Балтийского Флота. Некоторое время танк стоял на постаменте на территории воинской части в Сертолово. В настоящее время Т-26 находится в музее в Москве, на Поклонной горе.
Энтузиасты выяснили: танк переправляли на понтоне с правого берега Невы на левый в ходе боев за Невский Пятачок. Во время этой операции «броневик» подвергся усиленному обстрелу со стороны немцев, в результате чего понтон был пробит и затонул вместе с танком.
Вплоть до конца 1980-х Т-26 так и простоял на пробитом понтоне на дне реки – его никуда не унесло течением, он даже не покосился. На корпусе танка были обнаружены следы пуль и осколков. Останков танкистов внутри не было. Люки были открыты, экипаж, вероятно, успел покинул танк.
При этом внутри было найдено 70 снаряженных дисков для пулемета ДТ и 70 гранат Ф-1, а также полевая сумка (бумаги в ней не сохранились).
Легкий, но не слишком быстрый
Т-26 – это так называемый легкий танк. К тому же, самый многочисленный танк Красной и финской армий к началу Великой Отечественной и второй по количеству выпущенных после Т-34. По одной из версий, «двадцать шестой» создан на основе британского танка Vickers Mk. E. При этом есть версия, что предшественником был танк Т-18 - копия французского Renault FT-17.
К 1929 году Советы поняли общее отставание советского танкостроения и жизненно важную необходимость создания более современной машины. Весной следующего года отечественные специалисты посетили Великобританию, которая в те годы считалась мировым лидером в производстве бронетехники. Взгляд пал на лёгкий танк Mk.E, созданный в 1928—1929 годах и поставлявшийся тогда на экспорт.
Было несколько вариантов данного танка, в частности «Модель A» с двумя одноместными башнями с 7,7-мм пулемётами «Виккерс» и «Модель B» с двухместной башней с 37-миллиметровой короткоствольной пушкой и 7,7-миллиметровым пулемётом. Закуплен же был только двухбашенный танк, получивший обозначение В-26.
Впоследствии на базе Т-26 было разработано большое количество машин различного назначения и САУ. В списке главных недостатков танка значились отсутствие рации и тихоходность – это делало его лёгкой добычей для танков противника. Ко всему прочему бронирование Т-26 было лишь противопульным – защитить мог разве что от винтовочных пуль. В то же время, броню Т-26 легко пробивали бронебойные винтовочные пули с дистанции 50-100 м. И даже не взирая на слабенькую бронезащиту, танк все же был живуч - двигатель и баки располагались в кормовом отделении за выгородкой.
На начало Великой Отечественной в РККА насчитывалось около 10 тыс. Т-26. Большинство танков было потеряно в первые полгода войны - обслуживающий инженерный персонал по причине внезапности начала войны не был призван в части материального обеспечения танковых частей. Не были переданы в армию и трактора для эвакуации техники и топливозаправщики. Танки часто ломались и бросались, оставлялись экипажами вследствие отсутствия топлива.
При этом там, где не было проблем со снабжением, Т-26 показал себя достойным соперником немецким аналогам. Те же Т-1 и Т-2 не сильно превосходили Т-26 в плане бронирования и скорости, а вот по вооружению Т-26 однозначно их превосходил.
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