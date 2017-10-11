11 октября 2017, 13:27

На фарватер вышли дорожные арки Крымского моста

В Керченском проливе идет транспортировка автодорожной арки Крымского моста. Плавучие опоры вышли из «ковша» у керченской технологической площадки и сейчас находятся на фарватере Керчь-Еникальского канала.
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На фарватер вышли дорожные арки Крымского моста

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Моряки готовят плавсистему к следующему многочасовому этапу – заводу плавопор с арочным пролетом в створ между фарватерными опорами Крымского моста. В целом морская операция по установке арки в проектное положение займет до 3 суток.

Оставшееся до створа расстояние – около 300 метров – плавсистему будут «подтягивать» с помощью свайных якорей, якорных тросов и другого специализированного оборудования. Плавсистема заводится между фарватерными опорами с максимальным суммарным зазором до 65 см и фиксируется якорными тросами.

Заранее по маршруту движения плавсистемы в этой части акватории, которая является мелководной и на некоторых участках соизмерима с осадкой понтонов, были проведены дноуглубительные работы. На отрезке движения плавсистемы итоговая глубина составила от 4 до 8 метров.

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На фарватер вышли дорожные арки Крымского моста
{{material_121198}} Моряки готовят плавсистему к следующему многочасовому этапу – заводу плавопор с арочным пролетом в створ между фарватерными опорами Крымского моста. В целом морская операция по установке арки в проектное положение займет до 3 суток. Оставшееся до створа расстояние – около 300 метров – плавсистему будут «подтягивать» с помощью свайных якорей, якорных тросов и другого специализированного оборудования. Плавсистема заводится между фарватерными опорами с максимальным суммарным зазором до 65 см и фиксируется якорными тросами.Заранее по маршруту движения плавсистемы в этой части акватории, которая является мелководной и на некоторых участках соизмерима с осадкой понтонов, были проведены дноуглубительные работы. На отрезке движения плавсистемы итоговая глубина составила от 4 до 8 метров.
2017-10-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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