11 октября 2017, 13:27
На фарватер вышли дорожные арки Крымского моста
В Керченском проливе идет транспортировка автодорожной арки Крымского моста. Плавучие опоры вышли из «ковша» у керченской технологической площадки и сейчас находятся на фарватере Керчь-Еникальского канала.
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Оставшееся до створа расстояние – около 300 метров – плавсистему будут «подтягивать» с помощью свайных якорей, якорных тросов и другого специализированного оборудования. Плавсистема заводится между фарватерными опорами с максимальным суммарным зазором до 65 см и фиксируется якорными тросами.
Заранее по маршруту движения плавсистемы в этой части акватории, которая является мелководной и на некоторых участках соизмерима с осадкой понтонов, были проведены дноуглубительные работы. На отрезке движения плавсистемы итоговая глубина составила от 4 до 8 метров.
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