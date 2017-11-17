На трассе «Дон» создана новая многофункциональная зона
Помимо кафе, новая МФЗ включает в себя модернизированную площадку отдыха с парковочными местами на 20 легковых и 7 грузовых автомобилей, оборудованную современной бесплатной сантехнической зоной и душевыми. Площадка оснащена зарядной станцией для электромобилей.
Объект построен в рамках реализуемой «Автодором» концепции развития объектов дорожного сервиса вдоль федеральных трасс. Открытие кафе завершит формирование принципиально новой для России многофункциональной зоны придорожного сервиса, включившей в себя классическую автозаправку, зарядную станцию для электромобилей («Kvitter», компания-резидент «Сколково»), широкоформатную зону ресторанного обслуживания и розничной торговли, площадку отдыха для детей и взрослых, парковку.
До 2019 года должно быть создано 46 МФЗ. На эти цели планируется потратить 1,5 млрд рублей.
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