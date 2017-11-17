17 ноября 2017, 10:27

На трассе «Дон» создана новая многофункциональная зона

В рамках многофункциональной зоны придорожного сервиса (МФЗ) на действующей АЗС «Лукойл» на 56 км федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» открыт новый ресторан известной сети питания. Это уже третье заведение марки на дорогах ГК «Автодор». Два других подобных кафе расположены на работающем участке магистрали М-11 (обход Вышнего Волочка).
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Только что открытый объект площадью 470 кв. м предлагает гостям большую зону ресторана, кафе, магазин, сервисные комнаты (включая душ), Wi-Fi, детскую площадку и специальные зоны для семей, автораздачу и др. В ресторане 90 посадочных мест. В теплое время года на прилегающей к кафе территории будет открыта летняя веранда на 100 посадочных мест. Через автораздачу автомобилисты могут заказать блюда, не выходя из автомобиля.

Помимо кафе, новая МФЗ включает в себя модернизированную площадку отдыха с парковочными местами на 20 легковых и 7 грузовых автомобилей, оборудованную современной бесплатной сантехнической зоной и душевыми. Площадка оснащена зарядной станцией для электромобилей.

Объект построен в рамках реализуемой «Автодором» концепции развития объектов дорожного сервиса вдоль федеральных трасс. Открытие кафе завершит формирование принципиально новой для России многофункциональной зоны придорожного сервиса, включившей в себя классическую автозаправку, зарядную станцию для электромобилей («Kvitter», компания-резидент «Сколково»), широкоформатную зону ресторанного обслуживания и розничной торговли, площадку отдыха для детей и взрослых, парковку.

До 2019 года должно быть создано 46 МФЗ. На эти цели планируется потратить 1,5 млрд рублей.

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На трассе «Дон» создана новая многофункциональная зона
{{material_114088}} Только что открытый объект площадью 470 кв. м предлагает гостям большую зону ресторана, кафе, магазин, сервисные комнаты (включая душ), Wi-Fi, детскую площадку и специальные зоны для семей, автораздачу и др. В ресторане 90 посадочных мест. В теплое время года на прилегающей к кафе территории будет открыта летняя веранда на 100 посадочных мест. Через автораздачу автомобилисты могут заказать блюда, не выходя из автомобиля. Помимо кафе, новая МФЗ включает в себя модернизированную площадку отдыха с парковочными местами на 20 легковых и 7 грузовых автомобилей, оборудованную современной бесплатной сантехнической зоной и душевыми. Площадка оснащена зарядной станцией для электромобилей.Объект построен в рамках реализуемой «Автодором» концепции развития объектов дорожного сервиса вдоль федеральных трасс. Открытие кафе завершит формирование принципиально новой для России многофункциональной зоны придорожного сервиса, включившей в себя классическую автозаправку, зарядную станцию для электромобилей («Kvitter», компания-резидент «Сколково»), широкоформатную зону ресторанного обслуживания и розничной торговли, площадку отдыха для детей и взрослых, парковку.До 2019 года должно быть создано 46 МФЗ. На эти цели планируется потратить 1,5 млрд рублей.
2017-11-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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