21 декабря 2017, 13:07

На федеральных трассах Подмосковья снизилось число аварий

По итогам 11 месяцев 2017 года количество аварий на федеральных трассах Московской области сократилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с января по ноябрь произошло 1137 ДТП, что на 122 меньше, чем в 2016-м.
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Снижение аварийности зафиксировано на трассах М-5 «Урал» (на 20%), М-6 «Каспий» (на 8%), М-9 «Балтия» (на 8%), на подъездной дороге к аэропорту «Домодедово» (на 27%), Рублево-Успенском (на 33%), Симферопольском (на 16%) и Дмитровском шоссе (на 21%).

Повышения уровня безопасности удалось добиться, в том числе, за счет совершенствования дорожной инфраструктуры. В текущем году подведомственным Росавтодору ФКУ «Центравтомагистраль»  было отремонтировано 289 км дорожной  сети в Московской области, а также 18 мостов и путепроводов. Кроме того, было обустроено 6 км барьерного, 5 км тросового и 7 км пешеходного ограждений, построено 3 новых надземных пешеходных перехода, установлено 17 дополнительных светофорных объектов.

Однако первостепенным фактором снижения аварийности остается соблюдение ПДД всеми участниками движения. Водителей просят соблюдать Правила дорожного движения. Пешеходам также необходимо быть предельно внимательными при переходе проезжей части. В темное время суток важно иметь при себе предметы со светоотражающими элементами.

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На федеральных трассах Подмосковья снизилось число аварий
{{material_121204}} Снижение аварийности зафиксировано на трассах М-5 «Урал» (на 20%), М-6 «Каспий» (на 8%), М-9 «Балтия» (на 8%), на подъездной дороге к аэропорту «Домодедово» (на 27%), Рублево-Успенском (на 33%), Симферопольском (на 16%) и Дмитровском шоссе (на 21%).Повышения уровня безопасности удалось добиться, в том числе, за счет совершенствования дорожной инфраструктуры. В текущем году подведомственным Росавтодору ФКУ «Центравтомагистраль»  было отремонтировано 289 км дорожной  сети в Московской области, а также 18 мостов и путепроводов. Кроме того, было обустроено 6 км барьерного, 5 км тросового и 7 км пешеходного ограждений, построено 3 новых надземных пешеходных перехода, установлено 17 дополнительных светофорных объектов. Однако первостепенным фактором снижения аварийности остается соблюдение ПДД всеми участниками движения. Водителей просят соблюдать Правила дорожного движения. Пешеходам также необходимо быть предельно внимательными при переходе проезжей части. В темное время суток важно иметь при себе предметы со светоотражающими элементами.
2017-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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