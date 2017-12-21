На федеральных трассах Подмосковья снизилось число аварий
Повышения уровня безопасности удалось добиться, в том числе, за счет совершенствования дорожной инфраструктуры. В текущем году подведомственным Росавтодору ФКУ «Центравтомагистраль» было отремонтировано 289 км дорожной сети в Московской области, а также 18 мостов и путепроводов. Кроме того, было обустроено 6 км барьерного, 5 км тросового и 7 км пешеходного ограждений, построено 3 новых надземных пешеходных перехода, установлено 17 дополнительных светофорных объектов.
Однако первостепенным фактором снижения аварийности остается соблюдение ПДД всеми участниками движения. Водителей просят соблюдать Правила дорожного движения. Пешеходам также необходимо быть предельно внимательными при переходе проезжей части. В темное время суток важно иметь при себе предметы со светоотражающими элементами.
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