На Федеральных трассах появится связь стандарта LTE… через девять лет
В своем выступлении на совещании, посвященном реализации и результатах инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года, вице-премьер сообщил, что было принято решение покрыть связью формата LTE все федеральные автомобильные дороги, а также населенные пункты с численностью населения более тысячи человек.
По его словам, это запланировано сделать не позднее 2031 года, а обеспечить покрытие федеральных трасс и небольших населенных пунктов устойчивой связью LTE формата планируется за счет операторов мобильной связи.
Чернышенко также отметил, что потребуется модернизировать около 5 тысяч базовых станций LTE и построить дополнительно порядка 3,5 тысяч станций для решения этой задачи.
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