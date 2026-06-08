Вечерний инцидент в Петербурге - что известно о сбоях движения электропоездов

На Финляндском направлении задерживаются электрички из-за ЧП на путях

Вечером в Петербурге произошли перебои в движении поездов. Причиной стало серьезное возгорание в районе Финляндского вокзала. Пассажиров просят быть внимательнее. Следите за обновлениями на станциях.

Вечером в Петербурге произошли перебои в движении поездов. Причиной стало серьезное возгорание в районе Финляндского вокзала. Пассажиров просят быть внимательнее. Следите за обновлениями на станциях.

Вечером 8 июня жители Санкт-Петербурга столкнулись с неожиданными трудностями на Финляндском направлении пригородных поездов. На территории одного из предприятий, расположенного вблизи железнодорожных путей, произошло возгорание и последующее обрушение кирпичного забора. Как сообщает Мойка78, в результате этого происшествия никто не получил травм, однако часть железнодорожной инфраструктуры оказалась повреждена.

Пока специалисты занимаются восстановлением поврежденных участков, движение электричек оказалось нарушено. По предварительным данным, задержки затронули несколько маршрутов, следующих в сторону Ладожского вокзала, Невской Дубровки, Сосново и Мельничного Ручья. Точные списки задержанных поездов пока не опубликованы, однако пассажирам советуют внимательно следить за информацией на вокзалах и станциях.

Вечером в районе Финляндского вокзала был замечен густой столб черного дыма, который был виден из разных частей города. По словам очевидцев, на Минеральной улице, 32 вспыхнул ангар, площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. Пожарные оперативно прибыли на место, и к настоящему моменту огонь удалось локализовать. По предварительной информации, пострадавших нет.

Северо-Западная транспортная прокуратура взяла ситуацию с задержками под контроль и напомнила, что узнать актуальное расписание можно по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД». В то же время, официальные представители МЧС уточнили, что на месте происшествия работают девять единиц техники и почти сорок пожарных. Причины возгорания и точные масштабы ущерба еще предстоит выяснить.

Пассажирам, планирующим поездки по Финляндскому направлению, рекомендуется заранее уточнять расписание и быть готовыми к возможным изменениям. Власти города и железнодорожные службы продолжают информировать граждан о ходе восстановительных работ и ситуации на линии.