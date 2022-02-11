На фоне роста цен на вторичном рынке автовладельцы начали избавляться от подержанных машин
По сравнению с январем 2021 года средняя цена подержанного автомобиля в Петербурге выросла на 55,1% и в январе 2022-го составляла 929 000 рублей. Это на 4,4% больше, чем в декабре 2021 года. Но в некоторых российских городах машины с пробегом подорожали после Нового года гораздо существеннее. Самую значительную прибавку эксперты Авито Авто зафиксировали в Вологде – машины подорожали на 15,5% до 670 000 рублей. Также заметный рост средних цен был зафиксирован в Тольятти (+14,2%; 628 000 рублей), Челябинске (+11,7%; 669 994 рублей), Барнауле (+10,2%; 550 000 рублей) и Ульяновске (+9,8%; 585 321 рублей).
Одновременно автовладельцы начали активнее избавляться от своих старых машин. В минувшем месяце на Авито количество объявлений о продаже авто выросло на 4,5% по сравнению с показателями января 2021 года. Это данные в среднем по России. Если говорить о конкретных регионах, то максимальный всплеск продаж наблюдался в Барнауле (+13%), Иркутске (+9,1%) и в Новосибирске (+7,5%).
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 6 860 000 РLand Rover Defender 2020 в Москве
- 240 000 РRenault Logan 2006 в Москве
- 5 100 000 РAudi A6 2019 в Москве
- 2 880 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 1 870 000 РToyota RAV4 2012 в Москве
- 820 000 РHyundai Solaris 2014 в Москве
- 1 430 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 4 540 000 РLexus LX 2011 в Москве
- 1 040 000 РKIA Rio 2016 в Москве
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