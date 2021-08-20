На форуме Армия-2021 «Урал» покажет два новейших грузовика
Фото: vk.com/rusautomobile
Фото: vk.com/rusautomobile
Фото: vk.com/rusautomobile
Максимальная полная масса нового грузовика – не более 10,5 тонн. Он предназначен для перевозки грузов массой до 4 тонн, монтажа и транспортировки спецтехники, буксировки специальных и транспортных прицепов. Главное отличие от автомобилей прежних лет – возможность установки различных типов кабин, двигателей и трансмиссий, в том числе автоматических.
Другой новинкой станет «Витязь-2» (Урал-432009-73) с колесной формулой 6×6. Этот специализированный грузовик, в отличие от своего собрата с однообъемным кузовом, допускает установку различных функциональных модулей на бортовой платформе. Он может использоваться для безопасной перевозки пассажиров и грузов в условиях боевых действий. В пассажирском отсеке смогут разместиться до 16 человек. Платформа оборудована боковыми и задними откидными бортами и устройствами для крепления кузовов-контейнеров. В движение грузовик приводит дизельный турбомотор мощностью 285 л.с. С ним он может развивать скорость до 90 км/ч. Благодаря двум топливным бакам на 420 литров дальность хода без дозаправки составляет 1000 километров.
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