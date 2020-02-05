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5 февраля 2020, 14:14

На форуме «ForAuto – 2020» обсудят перспективы автомобильного бизнеса

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Фото: "Автостат"
20 февраля в Москве пройдет форум «ForAuto – 2020». Участники обсудят ситуацию на российском автомобильном рынке и расскажут о вероятных сценариях развития событий в 2020 году.
Аналитическое агентство «Автостат» в очередной раз соберет экспертов автомобильной отрасли на ежегодном форуме «ForAuto – 2020». Участниками станут эксперты агентства, крупнейшие игроки рынка, автодилеры, представители банков, лизинговых и страховых компаний. Они попытаются ответить на главный вопрос – что ждет российский авторынок? 

После двух лет роста продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России снизились в 2019 году на 2,3% до 1,76 млн единиц. Можно ли рассчитывать на рост в 2020 году или российский рынок ждет еще более внушительное падение? Как изменится поведение покупателей, какие макроэкономические факторы сыграют ключевую роль, какие меры предпримет государство для поддержки отрасли, и как в конечном итоге это повлияет на развитие авторынка в России?

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На днях в Москве прошел представительный форум «ForAuto – 2019», организованный аналитическим агентством «Автостат» ...
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В рамках форума, кроме дискуссии, пройдут рабочие сессии по различным направлениям:

  • аналитическая сессия от «Автостат» с итогами года и прогнозами развития ситуации на 2020 год;
  • панельная дискуссия «Авторынок – 2020» с ведущими экспертами отрасли;
  • финансовые инструменты авторынка: страхование и лизинг – ОСАГО в России, текущая ситуация на рынке автострахования, влияние госпрограмм, стратегии и планы лидеров;
  • финансовые инструменты авторынка: кредитование – итоги 2019 и прогнозы на 2020 год, особенности программ автокредитования в текущих условиях, взгляд кэптивного банка, планы и прогнозы ведущих игроков рынка;
  • аналитика поведения потребителей – онлайн, оффлайн, в соцмедиа, мобильный маркетинг, новая парадигма потребления.

Каждый участник форума получит в подарок специальный выпуск отчета «Ключевые цифры авторынка» с итогами 2019 года. Форум автомобильного бизнеса «ForAuto – 2020» пройдет 20 февраля 2020 года в отеле «Москва Марриотт Ройал Аврора», который расположен по адресу: Москва, ул. Петровка, 11, м. «Охотный ряд», «Театральная», «Кузнецкий мост». Начало в 09.00. Ознакомиться с программой форума, узнать о спикерах и получить любую другую информацию о форуме можно здесь


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Отзывы по теме
Автобус, к которому обращались на «вы» и вслед не «тыкали»
Это был лицензионный американец. Выпустили их немного, заменили более простым ЗИС155. Зато его кузовные секции использоваличь и в ЗИяС155 и в троллейбусе МТБ и в трамвае МТ В
Михаил
Галант-Авто (на ул. Хошимина) | отзывы
Был у них на сервисе. Понравилось с ними сотрудничать, толковые ребята!
Андрей
ПДД
В 15 билете в режиме экзамена на второй вопрос ответил "Только у направлении Б", но это оказалось ошибкой и правильный ответ "В направлениях А и Б". А в режиме тренировки, так оба ответа правильные. Я чего-то не понял, разве знак не предписывает ехать только прямо? И как много таких багов?
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На форуме «ForAuto – 2020» обсудят перспективы автомобильного бизнеса
Аналитическое агентство «Автостат» в очередной раз соберет экспертов автомобильной отрасли на ежегодном форуме «ForAuto – 2020». Участниками станут эксперты агентства, крупнейшие игроки рынка, автодилеры, представители банков, лизинговых и страховых компаний. Они попытаются ответить на главный вопрос – что ждет российский авторынок? После двух лет роста продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России снизились в 2019 году на 2,3% до 1,76 млн единиц. Можно ли рассчитывать на рост в 2020 году или российский рынок ждет еще более внушительное падение? Как изменится поведение покупателей, какие макроэкономические факторы сыграют ключевую роль, какие меры предпримет государство для поддержки отрасли, и как в конечном итоге это повлияет на развитие авторынка в России?{{material_125834}}В рамках форума, кроме дискуссии, пройдут рабочие сессии по различным направлениям:аналитическая сессия от «Автостат» с итогами года и прогнозами развития ситуации на 2020 год;панельная дискуссия «Авторынок – 2020» с ведущими экспертами отрасли;финансовые инструменты авторынка: страхование и лизинг – ОСАГО в России, текущая ситуация на рынке автострахования, влияние госпрограмм, стратегии и планы лидеров;финансовые инструменты авторынка: кредитование – итоги 2019 и прогнозы на 2020 год, особенности программ автокредитования в текущих условиях, взгляд кэптивного банка, планы и прогнозы ведущих игроков рынка;аналитика поведения потребителей – онлайн, оффлайн, в соцмедиа, мобильный маркетинг, новая парадигма потребления.Каждый участник форума получит в подарок специальный выпуск отчета «Ключевые цифры авторынка» с итогами 2019 года. Форум автомобильного бизнеса «ForAuto – 2020» пройдет 20 февраля 2020 года в отеле «Москва Марриотт Ройал Аврора», который расположен по адресу: Москва, ул. Петровка, 11, м. «Охотный ряд», «Театральная», «Кузнецкий мост». Начало в 09.00. Ознакомиться с программой форума, узнать о спикерах и получить любую другую информацию о форуме можно здесь. 
2020-02-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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