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20 августа 2019, 16:38

На форуме «Smart Cars & Roads» обсудят развитие цифровых технологий в транспортной индустрии

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Smart Cars & Roads
24 октября в Москве пройдет III Федеральный форум «Smart Cars & Roads», посвященный цифровой трансформации экосистемы «автомобиль-дорога» в нашей стране, а также способам объективной оценки ее эффекта и окупаемости инноваций.
Федеральный форум «Smart Cars & Roads» уже зарекомендовал себя как уникальная деловая площадка для обсуждения вопросов, связанных с развитием автотранспортных средств с элементами искусственного интеллекта и интеллектуальных транспортных систем. Нынешнее масштабное отраслевое мероприятие будет посвящено вопросам развития ИТ и цифровых технологий в транспортной индустрии, включая инновационные технологии и выработку подходов к реализации ИТ-проектов.

Участниками предстоящего форума станут более 200 экспертов: представителей бизнеса, разработчиков и государственных структур. Акцент планируется сделать на работе и взаимодействии ИТ-служб и департаментов инноваций российских автодорожных, автомобильных и транспортных компаний в условиях новой цифровой экономики. Среди основных тем, предлагаемых для обсуждения:

  • Цифровизация как драйвер развития транспортной инфраструктуры
  • Интеллектуальные транспортные системы в рамках проекта «Умный город» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
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    Консолидация рынка автономного, подключенного и электрического транспорта в условиях цифровой трансформации экосистемы «автомобиль-дорога» 
  • Измерение эффекта от цифровой трансформации и окупаемости инноваций
  • Особенности развития телеком- и ИТ-инфраструктуры федеральных автотрасс и платных дорог
  • Автомобили и дороги для «Умных городов»
  • Коммерческий автомобильный транспорт будущего
  • Автоматизация транспортной логистики нового поколения
  • Connected Car: инфраструктура, технологии, сервисы
  • Новые технологии «Интернета вещей» для решения задач автомобильной индустрии
  • Новые телекоммуникационные и цифровые технологии
  • Цифровое конструкторское и технологическое проектирование
  • Цифровой двойник как инструмент гибкого производства
  • Применение виртуальной реальности для проектирования автомобилей
  • Транспорт будущего: как беспилотные системы изменят бизнес и общество

III Федеральный форум «Smart Cars & Roads» будет интересен руководителям подразделений по цифровой трансформации, ИТ и инновационных служб, главным конструкторам и техническим директорам компаний-автопроизводителей и поставщикам автокомпонентов, операторам платных участков дорог и каршеринга, производителям решений/оборудования для IoT, представителям телематических сервисов и логистических компаний, топ-менеджерам российских и международных операторов связи, руководителям страховых и лизинговых компаний, а также представителям регулирующих органов, государственных институтов и фондов развития.

Smart Cars & Roads 2019 - это насыщенная интеллектуальная программа с участием признанных экспертов и отличные возможности для делового общения и новых контактов. Участники форума узнают о насущных вопросах инновационного развития и практическом опыте ключевых экспертов транспортной экосистемы страны, а также получат эффективные инструменты для развития своего бизнеса.

В этом году форум Smart Cars & Roads пройдет 24 октября в Москве в отеле «Хилтон Гарден Инн Москва Красносельская», который расположен по адресу ул. Верхняя Красносельская, д. 11a стр. 4
Подробнее о форуме можно узнать на официальном сайте.

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Штраф за не пристегнутый ремень
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niki93
Кто пользовался услугами юристов в инете ?
что-то мне кажется бесплатно уже никто этого не сделает даже онлайн
niki93
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На форуме «Smart Cars & Roads» обсудят развитие цифровых технологий в транспортной индустрии
Федеральный форум «Smart Cars & Roads» уже зарекомендовал себя как уникальная деловая площадка для обсуждения вопросов, связанных с развитием автотранспортных средств с элементами искусственного интеллекта и интеллектуальных транспортных систем. Нынешнее масштабное отраслевое мероприятие будет посвящено вопросам развития ИТ и цифровых технологий в транспортной индустрии, включая инновационные технологии и выработку подходов к реализации ИТ-проектов.Участниками предстоящего форума станут более 200 экспертов: представителей бизнеса, разработчиков и государственных структур. Акцент планируется сделать на работе и взаимодействии ИТ-служб и департаментов инноваций российских автодорожных, автомобильных и транспортных компаний в условиях новой цифровой экономики. Среди основных тем, предлагаемых для обсуждения:Цифровизация как драйвер развития транспортной инфраструктурыИнтеллектуальные транспортные системы в рамках проекта «Умный город» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»{{material_125228}}Консолидация рынка автономного, подключенного и электрического транспорта в условиях цифровой трансформации экосистемы «автомобиль-дорога» Измерение эффекта от цифровой трансформации и окупаемости инновацийОсобенности развития телеком- и ИТ-инфраструктуры федеральных автотрасс и платных дорогАвтомобили и дороги для «Умных городов»Коммерческий автомобильный транспорт будущегоАвтоматизация транспортной логистики нового поколенияConnected Car: инфраструктура, технологии, сервисыНовые технологии «Интернета вещей» для решения задач автомобильной индустрииНовые телекоммуникационные и цифровые технологииЦифровое конструкторское и технологическое проектированиеЦифровой двойник как инструмент гибкого производстваПрименение виртуальной реальности для проектирования автомобилейТранспорт будущего: как беспилотные системы изменят бизнес и обществоIII Федеральный форум «Smart Cars & Roads» будет интересен руководителям подразделений по цифровой трансформации, ИТ и инновационных служб, главным конструкторам и техническим директорам компаний-автопроизводителей и поставщикам автокомпонентов, операторам платных участков дорог и каршеринга, производителям решений/оборудования для IoT, представителям телематических сервисов и логистических компаний, топ-менеджерам российских и международных операторов связи, руководителям страховых и лизинговых компаний, а также представителям регулирующих органов, государственных институтов и фондов развития.Smart Cars & Roads 2019 - это насыщенная интеллектуальная программа с участием признанных экспертов и отличные возможности для делового общения и новых контактов. Участники форума узнают о насущных вопросах инновационного развития и практическом опыте ключевых экспертов транспортной экосистемы страны, а также получат эффективные инструменты для развития своего бизнеса.В этом году форум Smart Cars & Roads пройдет 24 октября в Москве в отеле «Хилтон Гарден Инн Москва Красносельская», который расположен по адресу ул. Верхняя Красносельская, д. 11a стр. 4.  Подробнее о форуме можно узнать на официальном сайте.
2019-08-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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