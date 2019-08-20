20 августа 2019, 16:38
На форуме «Smart Cars & Roads» обсудят развитие цифровых технологий в транспортной индустрии
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Smart Cars & Roads
24 октября в Москве пройдет III Федеральный форум «Smart Cars & Roads», посвященный цифровой трансформации экосистемы «автомобиль-дорога» в нашей стране, а также способам объективной оценки ее эффекта и окупаемости инноваций.
Федеральный форум «Smart Cars & Roads» уже зарекомендовал себя как уникальная деловая площадка для обсуждения вопросов, связанных с развитием автотранспортных средств с элементами искусственного интеллекта и интеллектуальных транспортных систем. Нынешнее масштабное отраслевое мероприятие будет посвящено вопросам развития ИТ и цифровых технологий в транспортной индустрии, включая инновационные технологии и выработку подходов к реализации ИТ-проектов.
Участниками предстоящего форума станут более 200 экспертов: представителей бизнеса, разработчиков и государственных структур. Акцент планируется сделать на работе и взаимодействии ИТ-служб и департаментов инноваций российских автодорожных, автомобильных и транспортных компаний в условиях новой цифровой экономики. Среди основных тем, предлагаемых для обсуждения:
- Цифровизация как драйвер развития транспортной инфраструктуры
- Интеллектуальные транспортные системы в рамках проекта «Умный город» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
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Ранее мы писалиВ Москве завершился II Федеральный форум «Smart Cars & Roads – цифровая трансформация экосистемы «автомобиль-дорога» ...Читать далее
- Измерение эффекта от цифровой трансформации и окупаемости инноваций
- Особенности развития телеком- и ИТ-инфраструктуры федеральных автотрасс и платных дорог
- Автомобили и дороги для «Умных городов»
- Коммерческий автомобильный транспорт будущего
- Автоматизация транспортной логистики нового поколения
- Connected Car: инфраструктура, технологии, сервисы
- Новые технологии «Интернета вещей» для решения задач автомобильной индустрии
- Новые телекоммуникационные и цифровые технологии
- Цифровое конструкторское и технологическое проектирование
- Цифровой двойник как инструмент гибкого производства
- Применение виртуальной реальности для проектирования автомобилей
- Транспорт будущего: как беспилотные системы изменят бизнес и общество
III Федеральный форум «Smart Cars & Roads» будет интересен руководителям подразделений по цифровой трансформации, ИТ и инновационных служб, главным конструкторам и техническим директорам компаний-автопроизводителей и поставщикам автокомпонентов, операторам платных участков дорог и каршеринга, производителям решений/оборудования для IoT, представителям телематических сервисов и логистических компаний, топ-менеджерам российских и международных операторов связи, руководителям страховых и лизинговых компаний, а также представителям регулирующих органов, государственных институтов и фондов развития.
Smart Cars & Roads 2019 - это насыщенная интеллектуальная программа с участием признанных экспертов и отличные возможности для делового общения и новых контактов. Участники форума узнают о насущных вопросах инновационного развития и практическом опыте ключевых экспертов транспортной экосистемы страны, а также получат эффективные инструменты для развития своего бизнеса.
В этом году форум Smart Cars & Roads пройдет 24 октября в Москве в отеле «Хилтон Гарден Инн Москва Красносельская», который расположен по адресу ул. Верхняя Красносельская, д. 11a стр. 4.
Подробнее о форуме можно узнать на официальном сайте.
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Цитата:| Кому: Святославыч гуглить это слишком просто :D
Цитата:| Кому: Владимир я бы после такого не ремня боялся бы, а машины
что-то мне кажется бесплатно уже никто этого не сделает даже онлайн
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