12 декабря 2017, 16:10
На городской маршрут выехал первый электробус
Первый в Петербурге электробус «Тролза» с динамической зарядкой вышел сегодня на городской маршрут (№23) в Приморском районе. В его создании активное участие принимали инженеры петербургских предприятий.
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Аккумуляторы заряжаются во время движения под троллейбусной контактной сетью, поэтому дополнительного времени для зарядки не требуется.
«Проект сродни запуску первого трамвая в нашем городе в 1907 году, - заявил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко. - Уверен, что новый комфортный и экологичный вид транспорта будет востребован горожанами».
Он также сообщил, что в ближайшее время планируется вывести на линии еще 115 электробусов, в первую очередь в Приморском районе. Кроме того, разработан целый перечень маршрутов, включающих Петроградскую сторону и Невский проспект. В городе на Неве планируется создать самую крупную сеть этого вида транспорта в России.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Исправная машина и не должна масло подъедать, на митсу у тебя явно что то мотором не то было, надо было на гарантию сдавать.
Тойота ярис 2006 года механика -самодиагностика ABC выдаёт ошибку 37 . Кто нибудь знает, что это за ошибка? В таблице такой нет.
на Geely 1.5 года норм езжу, о ней могу все что угодно рассказать, если вдруг кому интересно, а вот про указанные нет) не по бюджету все эи теслы)
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