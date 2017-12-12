12 декабря 2017, 16:10

На городской маршрут выехал первый электробус

Первый в Петербурге электробус «Тролза» с динамической зарядкой вышел сегодня на городской маршрут (№23) в Приморском районе. В его создании активное участие принимали инженеры петербургских предприятий.
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Электробус будут следовать на автономном ходу от Шуваловского проспекта до Гаккелевской улицы, затем переходить на контактную сеть и  следовать до ст. метро «Комендантский проспект» и далее, до остановки «Улица Шаврова».

Аккумуляторы заряжаются во время движения под троллейбусной контактной сетью, поэтому дополнительного времени для зарядки не требуется.

«Проект сродни запуску первого трамвая в нашем городе в 1907 году, - заявил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко. - Уверен, что новый комфортный и экологичный вид транспорта будет востребован горожанами».

Он также сообщил, что в ближайшее время планируется вывести на линии еще 115 электробусов, в первую очередь в Приморском районе. Кроме того, разработан целый перечень маршрутов, включающих Петроградскую сторону и Невский проспект. В городе на Неве планируется создать самую крупную сеть этого вида транспорта в России.

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На городской маршрут выехал первый электробус
{{material_121118}} Электробус будут следовать на автономном ходу от Шуваловского проспекта до Гаккелевской улицы, затем переходить на контактную сеть и  следовать до ст. метро «Комендантский проспект» и далее, до остановки «Улица Шаврова».Аккумуляторы заряжаются во время движения под троллейбусной контактной сетью, поэтому дополнительного времени для зарядки не требуется. «Проект сродни запуску первого трамвая в нашем городе в 1907 году, - заявил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко. - Уверен, что новый комфортный и экологичный вид транспорта будет востребован горожанами».Он также сообщил, что в ближайшее время планируется вывести на линии еще 115 электробусов, в первую очередь в Приморском районе. Кроме того, разработан целый перечень маршрутов, включающих Петроградскую сторону и Невский проспект. В городе на Неве планируется создать самую крупную сеть этого вида транспорта в России.
2017-12-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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