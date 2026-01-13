Такси под контролем — что изменилось для пассажиров и водителей?

На Госуслугах появилась проверка такси на легальность - как это работает

В сервисе Госуслуги внедрили новую функцию для проверки такси. Теперь любой пассажир может узнать, легально ли работает автомобиль. Это поможет снизить число нелегальных перевозчиков. Нововведение уже доступно по всей стране.

На портале Госуслуги теперь можно быстро узнать, имеет ли такси официальное разрешение на перевозку пассажиров. Минцифры России объявило о запуске новой функции, которая позволяет проверить легальность работы автомобиля, используемого в качестве такси. Это решение направлено на повышение безопасности и борьбу с нелегальными перевозчиками, которые до сих пор встречаются на дорогах.

Проверить такси можно двумя способами. Первый - воспользоваться функцией «Госкан» в мобильном приложении Госуслуги. Для этого достаточно отсканировать QR-код, который должен быть размещен в салоне автомобиля. После сканирования система автоматически покажет, есть ли у машины разрешение на перевозку пассажиров. Второй способ - воспользоваться специальным сервисом на портале, где нужно вручную ввести государственный номер автомобиля и регион, в котором работает такси.

Вся информация о разрешениях и статусе автомобиля поступает из федеральной системы Минтранса «Такси». В этой базе содержатся сведения о всех легальных перевозчиках, а также о машинах, которые включены в официальный реестр такси. Благодаря интеграции с этой системой, данные на Госуслугах всегда актуальны и позволяют быстро выявить нелегальных водителей.

По мнению специалистов, новая функция поможет не только пассажирам, но и самим таксистам, которые работают по закону. Теперь им проще доказать свою легальность, а пассажиры смогут чувствовать себя увереннее, садясь в машину. В условиях, когда число нелегальных перевозчиков остается высоким, такой инструмент становится особенно актуальным.

Ранее в приложении Яндекс Go появилась возможность видеть в реальном времени, сколько такси находится поблизости и сколько людей хотят уехать прямо сейчас. Это нововведение также направлено на повышение прозрачности рынка такси и удобство для пользователей.

Как сообщает Autonews, запуск сервиса проверки такси на Госуслугах - важный шаг в борьбе с теневым рынком перевозок. Теперь каждый пассажир может за несколько секунд узнать, легально ли работает автомобиль, и принять решение о поездке. Это не только повышает уровень доверия к сервису такси, но и создает дополнительные стимулы для водителей соблюдать закон.