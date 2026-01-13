Такси под контролем — что изменилось для пассажиров и водителей?

13 января 2026, 15:39
На Госуслугах появилась проверка такси на легальность - как это работает
На Госуслугах появилась проверка такси на легальность - как это работает
В сервисе Госуслуги внедрили новую функцию для проверки такси. Теперь любой пассажир может узнать, легально ли работает автомобиль. Это поможет снизить число нелегальных перевозчиков. Нововведение уже доступно по всей стране.
На портале Госуслуги теперь можно быстро узнать, имеет ли такси официальное разрешение на перевозку пассажиров. Минцифры России объявило о запуске новой функции, которая позволяет проверить легальность работы автомобиля, используемого в качестве такси. Это решение направлено на повышение безопасности и борьбу с нелегальными перевозчиками, которые до сих пор встречаются на дорогах.
Проверить такси можно двумя способами. Первый - воспользоваться функцией «Госкан» в мобильном приложении Госуслуги. Для этого достаточно отсканировать QR-код, который должен быть размещен в салоне автомобиля. После сканирования система автоматически покажет, есть ли у машины разрешение на перевозку пассажиров. Второй способ - воспользоваться специальным сервисом на портале, где нужно вручную ввести государственный номер автомобиля и регион, в котором работает такси.
Вся информация о разрешениях и статусе автомобиля поступает из федеральной системы Минтранса «Такси». В этой базе содержатся сведения о всех легальных перевозчиках, а также о машинах, которые включены в официальный реестр такси. Благодаря интеграции с этой системой, данные на Госуслугах всегда актуальны и позволяют быстро выявить нелегальных водителей.
По мнению специалистов, новая функция поможет не только пассажирам, но и самим таксистам, которые работают по закону. Теперь им проще доказать свою легальность, а пассажиры смогут чувствовать себя увереннее, садясь в машину. В условиях, когда число нелегальных перевозчиков остается высоким, такой инструмент становится особенно актуальным.
Ранее в приложении Яндекс Go появилась возможность видеть в реальном времени, сколько такси находится поблизости и сколько людей хотят уехать прямо сейчас. Это нововведение также направлено на повышение прозрачности рынка такси и удобство для пользователей.
Как сообщает Autonews, запуск сервиса проверки такси на Госуслугах - важный шаг в борьбе с теневым рынком перевозок. Теперь каждый пассажир может за несколько секунд узнать, легально ли работает автомобиль, и принять решение о поездке. Это не только повышает уровень доверия к сервису такси, но и создает дополнительные стимулы для водителей соблюдать закон.
Похожие материалы
-
15.01.2026, 18:05
Утреннее столкновение на Невском путепроводе парализовало движение в Петербурге
В Петербурге утром произошла авария с участием нескольких машин. На месте работают спасатели. Движение в районе ограничено. Подробности происшествия уточняются. Следите за развитием событий.Читать далее
-
15.01.2026, 16:16
Таксопарки требуют квоты на иномарки: налоговые поступления под угрозой
Таксопарки выступили с неожиданной инициативой. Вопрос квот на иномарки обострился. Решение может изменить рынок такси. Эксперты не спешат с прогнозами.Читать далее
-
15.01.2026, 14:13
Какие автомобили останутся в такси и каршеринге после новых правил локализации
С 2026 года такси и каршеринг ждут перемены. Водителям придется выбирать новые машины. Эксперты раскрыли неожиданные детали. Какие авто останутся на дорогах, а какие исчезнут - читайте в материале.Читать далее
-
15.01.2026, 12:17
Hyundai лишился последнего шанса вернуть завод в Санкт-Петербурге
Hyundai окончательно теряет контроль над своим бывшим заводом в России. Право обратного выкупа больше не актуально. Российский собственник продолжит выпуск автомобилей. Эксперты оценивают последствия для рынка. Подробности - в материале.Читать далее
-
15.01.2026, 11:51
В России хотят разрешить камерам фиксировать все нарушения на дорогах с выделенкой
Власти обсуждают расширение полномочий дорожных камер. Изменения могут затронуть всех водителей. Эксперты спорят о последствиях нововведений. Неожиданные детали в законопроекте вызывают вопросы.Читать далее
-
15.01.2026, 08:45
Какие автомобильные приметы существуют в России, Японии, США и других странах мира
Автомобильные приметы бывают неожиданными и даже абсурдными. Водители по всему миру верят в разные ритуалы. Почему в Корее избегают четверки, а в Германии не садятся за руль в пятницу 13-го? Читайте о самых необычных суевериях автомобилистов разных стран.Читать далее
-
14.01.2026, 17:46
Как новые сферические камеры изменили поведение водителей на дорогах России
На улицах появились необычные камеры в форме шара. Их возможности удивляют даже опытных водителей. Новые технологии меняют подход к контролю на дорогах. Что скрывается за этими устройствами - читайте в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 16:01
Magic Earth обновил навигацию для CarPlay: новые функции и акцент на приватности
Magic Earth выпустил крупное обновление для пользователей CarPlay. В приложении появились новые дорожные знаки, индикатор пробок и улучшенный 3D-режим. Теперь сервис работает по подписке и делает ставку на защиту личных данных.Читать далее
-
14.01.2026, 15:47
Harley-Davidson Road King против Dodge Challenger SRT и спортбайка на драг-стрипе Лас-Вегаса
На драг-стрипе в Лас-Вегасе встретились Harley-Davidson Road King, Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye и кастомный спортбайк. Схватка оказалась зрелищной и непредсказуемой. Один из участников удивил всех своим результатом. Кто оказался быстрее - узнаете в материале.Читать далее
-
14.01.2026, 14:28
Водителей ждут новые штрафы и ужесточение наказаний с 2026 года
В 2026 году в России вступили в силу новые правила для водителей. Штрафы выросли, появились новые основания для наказаний. Некоторые изменения уже действуют, другие обсуждаются. Не все автомобилисты готовы к таким переменам.Читать далее
Похожие материалы
-
15.01.2026, 18:05
Утреннее столкновение на Невском путепроводе парализовало движение в Петербурге
В Петербурге утром произошла авария с участием нескольких машин. На месте работают спасатели. Движение в районе ограничено. Подробности происшествия уточняются. Следите за развитием событий.Читать далее
-
15.01.2026, 16:16
Таксопарки требуют квоты на иномарки: налоговые поступления под угрозой
Таксопарки выступили с неожиданной инициативой. Вопрос квот на иномарки обострился. Решение может изменить рынок такси. Эксперты не спешат с прогнозами.Читать далее
-
15.01.2026, 14:13
Какие автомобили останутся в такси и каршеринге после новых правил локализации
С 2026 года такси и каршеринг ждут перемены. Водителям придется выбирать новые машины. Эксперты раскрыли неожиданные детали. Какие авто останутся на дорогах, а какие исчезнут - читайте в материале.Читать далее
-
15.01.2026, 12:17
Hyundai лишился последнего шанса вернуть завод в Санкт-Петербурге
Hyundai окончательно теряет контроль над своим бывшим заводом в России. Право обратного выкупа больше не актуально. Российский собственник продолжит выпуск автомобилей. Эксперты оценивают последствия для рынка. Подробности - в материале.Читать далее
-
15.01.2026, 11:51
В России хотят разрешить камерам фиксировать все нарушения на дорогах с выделенкой
Власти обсуждают расширение полномочий дорожных камер. Изменения могут затронуть всех водителей. Эксперты спорят о последствиях нововведений. Неожиданные детали в законопроекте вызывают вопросы.Читать далее
-
15.01.2026, 08:45
Какие автомобильные приметы существуют в России, Японии, США и других странах мира
Автомобильные приметы бывают неожиданными и даже абсурдными. Водители по всему миру верят в разные ритуалы. Почему в Корее избегают четверки, а в Германии не садятся за руль в пятницу 13-го? Читайте о самых необычных суевериях автомобилистов разных стран.Читать далее
-
14.01.2026, 17:46
Как новые сферические камеры изменили поведение водителей на дорогах России
На улицах появились необычные камеры в форме шара. Их возможности удивляют даже опытных водителей. Новые технологии меняют подход к контролю на дорогах. Что скрывается за этими устройствами - читайте в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 16:01
Magic Earth обновил навигацию для CarPlay: новые функции и акцент на приватности
Magic Earth выпустил крупное обновление для пользователей CarPlay. В приложении появились новые дорожные знаки, индикатор пробок и улучшенный 3D-режим. Теперь сервис работает по подписке и делает ставку на защиту личных данных.Читать далее
-
14.01.2026, 15:47
Harley-Davidson Road King против Dodge Challenger SRT и спортбайка на драг-стрипе Лас-Вегаса
На драг-стрипе в Лас-Вегасе встретились Harley-Davidson Road King, Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye и кастомный спортбайк. Схватка оказалась зрелищной и непредсказуемой. Один из участников удивил всех своим результатом. Кто оказался быстрее - узнаете в материале.Читать далее
-
14.01.2026, 14:28
Водителей ждут новые штрафы и ужесточение наказаний с 2026 года
В 2026 году в России вступили в силу новые правила для водителей. Штрафы выросли, появились новые основания для наказаний. Некоторые изменения уже действуют, другие обсуждаются. Не все автомобилисты готовы к таким переменам.Читать далее