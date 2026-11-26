26 ноября 2026, 19:46
Какие пять погранпунктов на границе с Казахстаном самые загруженные
Какие пять погранпунктов на границе с Казахстаном самые загруженные
За январь-сентябрь 2026 года через пять наиболее востребованных переходов прошло 1,6391 млн транспортных средств. Минтранс России назвал лидеров по потоку. На каждом из пунктов запланировано обновление инфраструктуры для роста пропускной способности.
После реконструкции пропускная способность пункта «Бугристое» должна удвоиться, до 4 тысяч транспортных средств в сутки. Количество полос планируют увеличить до 32; проект также включает строительство 29 зданий и сооружений. Работы идут в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Реконструкцию планируют завершить в августе 2028 года.
Минтранс России привел данные за девять месяцев 2026 года: через пять самых загруженных автомобильных переходов проследовало в общей сложности 1 млн 639,1 тысячи транспортных средств. Лидирует «Бугристое», связывающее Челябинскую и Костанайскую области: через него проехали 466,3 тысячи машин. Рейтинг пяти пунктов пропуска опубликовал Минтранс России.
Второе место занял «Сагарчин» на границе Оренбургской и Актюбинской областей. За отчетный период здесь границу пересекли 379 тысяч транспортных средств. Пункт планируют комплексно модернизировать.
Третьим стал «Караузек», соединяющий Астраханскую и Атыраускую области. Поток здесь составил 305,2 тысячи транспортных средств. Реконструкция предусмотрена нацпроектом «Эффективная транспортная система».
На «Маштаково», расположенном между Самарской и Западно-Казахстанской областями, зарегистрировали 270,5 тысячи пересечений. Обновление объекта также включено в нацпроект «Эффективная транспортная система».
Пятерку замыкает «Петухово» на границе Курганской и Северо-Казахстанской областей. За девять месяцев через него проследовало 218,1 тысячи транспортных средств. Как и на «Сагарчине», здесь планируют комплексную модернизацию.
На «Бугристом» уже работают два портальных инспекционно-досмотровых комплекса: один на въезде в Россию, другой на выезде. Оборудование дает возможность досматривать грузовой транспорт без полной разгрузки. Росгранстрой связывает его применение с планом сократить время досмотра грузовых автомобилей до 10 минут. О вводе комплексов и параметрах реконструкции сообщает Росгранстрой.
На автомобильных маршрутах импорта меняется и поток через Беларусь: о его снижении сообщалось за январь-август 2026 года.
Минтранс связывает обновление пограничной инфраструктуры с ростом пропускной способности и сокращением времени пересечения границы. Сухопутная граница России и Казахстана остается одной из самых протяженных в мире.
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