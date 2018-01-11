«Глас народа»: на границе с Эстонией и Финляндией обещают дорожный рай
В рамках проектов планируется также обустройство перехватывающих парковок, торговых зон, медицинских пунктов и мест отдыха, создание ландшафтных композиций.
Решение верное, ибо, как свидетельствуют многочисленные комментарии в соцсетях, на данный момент оба города представляют собой жалкое зрелище. Наша рубрика «Глас народа»:
Iren Kai: «Лучше бы крепость Ивангорода в порядок привели и подсветили, как нарвскую! А то въезжаешь в Россию по мосту - как в царство тьмы! Стыдно... А в Светогорске даже тротуаров нет».
Миха Балаш: «Давно пора. А то - визитные карточки страны, а там как будто только война закончилась».
Сергей Горячев: «Свежо предание, но верится с трудом. Приезжайте и посмотрите на МПП «Ивангород»: строили-строили, но так и не построили - всё брошено, грязь, стыд и позор. А променад, который строили на европейские деньги... Где он? 50 метров и опять 2-этажный «скворечник» среди ивангородского Шанхая? При этом сколько в эстонской Нарве для людей сделано»...
Елена Алёна Гусева: «Свежо предание»...
Владис Владсон: «Дошло-таки. Да, придется потрудиться, чтобы стать привлекательными, Да, это труднее, чем давить продукты бульдозерами. Но по-другому не получится».
Светлана Грищенко: «Ага, сливали из ведра».
Оля Марьясова: «Да уж! Оба города требуют ремонта и обновления. Но у наших все как всегда в далёкий ящик уйдет, кроме как пару ларьков сделают и развалюху в виде автопарковки... Не верится».
Nikolai Walliser: «Если власть заинтересовалась организацией приграничных зон, «крындец» торговле и обмену».
Маргус Каерпилд: «Раньше в Ивангород пускали только по загранпаспорту. Если вдруг с собой не оказалось - езжай обратно»...
Наталья Кислицына: «Ивангород - въезд по пропускам, какая зона?.. Хотели просто погулять - не пустили с питерскими номерами. Сказали, что нужно пропуска заранее заказывать. И то, лучше группой, через «экскурсионку».
Михаил Самохин: «Сейчас так же - либо местный житель, либо с загранпаспортом. Откуда туристам взяться»?...
Kirill Voynovskiy: «В Светогорске отличная зона получится - там 90-е года до сих пор».
Julia Aprelova: «А платить за кусок отвратной дороги до границы, просто поборы».
Владислав Грецов: «Неплохая идея... Может, хоть в порядок там все приведут... Наконец то»...
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