11 января 2018, 09:33

«Глас народа»: на границе с Эстонией и Финляндией обещают дорожный рай

Власти Ленинградской области в течение ближайших 5 лет намерены построить в Ивангороде и Светогорске, что на границе с Эстонией и Финляндией, современные зоны отдыха и торговли.
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На сегодняшний день объявлены 2 проекта-победителя, подготовленные специалистами Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (ГАСУ). Проекты предполагают создание удобных подъездов на автомобиле и велосипеде к пунктам пропуска и к местным достопримечательностям, в том числе к средневековой русской крепости в Ивангороде.

В рамках проектов планируется также обустройство перехватывающих парковок, торговых зон, медицинских пунктов и мест отдыха, создание ландшафтных композиций.

Решение верное, ибо, как свидетельствуют многочисленные комментарии в соцсетях, на данный момент оба города представляют собой жалкое зрелище. Наша рубрика «Глас народа»:

Iren Kai: «Лучше бы крепость Ивангорода в порядок привели и подсветили, как нарвскую! А то въезжаешь в Россию по мосту - как в царство тьмы! Стыдно... А в Светогорске даже тротуаров нет».

Миха Балаш: «Давно пора. А то - визитные карточки страны, а там как будто только война закончилась».

Сергей Горячев: «Свежо предание, но верится с трудом. Приезжайте и посмотрите на МПП «Ивангород»: строили-строили, но так и не построили - всё брошено, грязь, стыд и позор. А променад, который строили на европейские деньги... Где он? 50 метров и опять 2-этажный «скворечник» среди ивангородского Шанхая? При этом сколько в эстонской Нарве для людей сделано»...

Елена Алёна Гусева: «Свежо предание»...

Владис Владсон: «Дошло-таки. Да, придется потрудиться, чтобы стать привлекательными, Да, это труднее, чем давить продукты бульдозерами. Но по-другому не получится».

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Наталья Фрайман: «Наконец-то! А то позорище в Ивангороде: подход к границе, по доскам через грязь. Я уж молчу про туалет».

Светлана Грищенко: «Ага, сливали из ведра».

Оля Марьясова: «Да уж! Оба города требуют ремонта и обновления. Но у наших все как всегда в далёкий ящик уйдет, кроме как пару ларьков сделают и развалюху в виде автопарковки... Не верится».

Nikolai Walliser: «Если власть заинтересовалась организацией приграничных зон, «крындец» торговле и обмену».

Маргус Каерпилд: «Раньше в Ивангород пускали только по загранпаспорту. Если вдруг с собой не оказалось - езжай обратно»...

Наталья Кислицына: «Ивангород - въезд по пропускам, какая зона?.. Хотели просто погулять - не пустили с питерскими номерами. Сказали, что нужно пропуска заранее заказывать. И то, лучше группой, через «экскурсионку».

Михаил Самохин: «Сейчас так же - либо местный житель, либо с загранпаспортом. Откуда туристам взяться»?...

Kirill Voynovskiy: «В Светогорске отличная зона получится - там 90-е года до сих пор».

Julia Aprelova: «А платить за кусок отвратной дороги до границы, просто поборы».

Владислав Грецов: «Неплохая идея... Может, хоть в порядок там все приведут... Наконец то»...

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«Глас народа»: на границе с Эстонией и Финляндией обещают дорожный рай
{{material_97683}} На сегодняшний день объявлены 2 проекта-победителя, подготовленные специалистами Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (ГАСУ). Проекты предполагают создание удобных подъездов на автомобиле и велосипеде к пунктам пропуска и к местным достопримечательностям, в том числе к средневековой русской крепости в Ивангороде. В рамках проектов планируется также обустройство перехватывающих парковок, торговых зон, медицинских пунктов и мест отдыха, создание ландшафтных композиций.Решение верное, ибо, как свидетельствуют многочисленные комментарии в соцсетях, на данный момент оба города представляют собой жалкое зрелище. Наша рубрика «Глас народа»:Iren Kai: «Лучше бы крепость Ивангорода в порядок привели и подсветили, как нарвскую! А то въезжаешь в Россию по мосту - как в царство тьмы! Стыдно... А в Светогорске даже тротуаров нет». Миха Балаш: «Давно пора. А то - визитные карточки страны, а там как будто только война закончилась». Сергей Горячев: «Свежо предание, но верится с трудом. Приезжайте и посмотрите на МПП «Ивангород»: строили-строили, но так и не построили - всё брошено, грязь, стыд и позор. А променад, который строили на европейские деньги... Где он? 50 метров и опять 2-этажный «скворечник» среди ивангородского Шанхая? При этом сколько в эстонской Нарве для людей сделано»... Елена Алёна Гусева: «Свежо предание»...Владис Владсон: «Дошло-таки. Да, придется потрудиться, чтобы стать привлекательными, Да, это труднее, чем давить продукты бульдозерами. Но по-другому не получится».{{material_121274}} Наталья Фрайман: «Наконец-то! А то позорище в Ивангороде: подход к границе, по доскам через грязь. Я уж молчу про туалет».Светлана Грищенко: «Ага, сливали из ведра». Оля Марьясова: «Да уж! Оба города требуют ремонта и обновления. Но у наших все как всегда в далёкий ящик уйдет, кроме как пару ларьков сделают и развалюху в виде автопарковки... Не верится». Nikolai Walliser: «Если власть заинтересовалась организацией приграничных зон, «крындец» торговле и обмену».Маргус Каерпилд: «Раньше в Ивангород пускали только по загранпаспорту. Если вдруг с собой не оказалось - езжай обратно»...Наталья Кислицына: «Ивангород - въезд по пропускам, какая зона?.. Хотели просто погулять - не пустили с питерскими номерами. Сказали, что нужно пропуска заранее заказывать. И то, лучше группой, через «экскурсионку». Михаил Самохин: «Сейчас так же - либо местный житель, либо с загранпаспортом. Откуда туристам взяться»?...Kirill Voynovskiy: «В Светогорске отличная зона получится - там 90-е года до сих пор».Julia Aprelova: «А платить за кусок отвратной дороги до границы, просто поборы». Владислав Грецов: «Неплохая идея... Может, хоть в порядок там все приведут... Наконец то»...
2018-01-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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