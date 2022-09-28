На границе с Грузией появился стихийный авторынок: машины продают вместе с местом в очереди

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О появлении стихийного авторынка на границе с Грузией рассказал телеграм-канал Baza . Объявления о продаже машин водители, стоящие в пробке к КПП, публикуют чатах, посвященных выезду в Грузию и прохождению границы. Причем продать машину владельцы готовы вместе с местом в очереди. Например, владелец BMW готов расстаться со своим автомобилем за 1,5 млн рублей, поскольку находится в 6 километрах от границы и не готов ждать очереди еще неделю. Аналогичным образом хочет поступить хозяин Subaru, готовый уступить машину за 400 тысяч рублей «вместе с местом».

На границе уже появились перекупщики, они отслеживают в чатах людей, готовых задешево расстаться со своими автомобилями. Выбор машин широкий - от Kia до Mercedes-Benz. Также в Сети появились предложения по продаже велосипедов и самокатов.

Фото: t.me/bazabazon/

Накануне глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что повестки на границе с Грузией начнут выдавать всем гражданам, подпадающим под мобилизацию, а не только жителям республики.

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