На границе с Грузией в 1,5 раза увеличили пропускную способность
Фото: пресс-служба Минтранса РФ
Одну полосу пока оставили в качестве резервной. Ее будут использовать для подвозки материалов, необходимых для дальнейшего благоустройства пункта пропуска. Работы планируют завершить к концу 2023 года.
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Mercedes-Benz представил невероятно красивый концепт Vision One-Eleven
Mercedes – это компания с богатой историей, которая движется вперед, стараясь внедрять передовые технологии на годы раньше своих конкурентов. Сейчас она объединила элементы своего прошлого и будущего, чтобы создать потрясающий новый концепт Mercedes Vision One-Eleven.Читать далее
-
16.06.2023, 07:37
Lada Iskra – новая модель АвтоВАЗа: что о ней известно?
В рамках Петербургского международного экономического форума глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал журналистам о принципиально новой бюджетной модели Lada Iskra, которую представят в конце 2024 года.Читать далее
-
15.06.2023, 17:21
Петербургские «Метеоры» отправят в отставку: чем их заменят?
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) городской комитет по транспорту заключил соглашение об обновлении водного транспорта. Средний возраст знаменитых «Метеоров» превышает 30 лет.Читать далее
-
15.06.2023, 16:38
Чем рискуют клиенты, покупающие «параллельные» автомобили у частников и перегонщиков
С уходом с российского рынка ряда иностранных брендов параллельный импорт стал единственной возможностью приобрести европейский, японский или американский автомобиль. Машины в страну возят не только официальные дилеры, но и частные предприниматели.Читать далее
-
15.06.2023, 14:16
В Петербурге у «Пулково 3» лоб в лоб сошлись Maybach и Lada Kalina
Эпичная авария произошла утром в четверг, 15 июня, в Московском районе Санкт-Петербурга. На перекрестке дорогу не поделили Maybach и Lada Kalina. Автомобили столкнулись лоб в лоб.Читать далее
-
15.06.2023, 12:36
В России заметно упали продажи бензина
В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников сообщил о серьезном снижении продаж бензина.Читать далее
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