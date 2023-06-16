На границе с Грузией в 1,5 раза увеличили пропускную способность

Минтранс России рассказал о масштабной модернизации пропускного пункта «Верхний Ларс» на границе с Грузией. Переход расположен в узком ущелье на Военно-Грузинской дороге, где с одной стороны горы, а с другой – река. Проектировщикам пришлось проявить смекалку.