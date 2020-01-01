На границе тяжело. Праздники, однако…
- 201
- 0
Другой пункт пропуска: Лухамаа – Шумилкино не менее востребован в эти дни. Здесь всё занято 4 января с 12 до 22 часов, 5 января – с 10 до 23 часов, 6 января – с 7 до 0 часов, 8 января – 9 до 20 часов. В полной мере забронированы часы на даты 2-3 января 2020-го: 2 января с 15 часов до 17 часов, 3 января – с 12 до 13 часов, с 14 до 16 часов и с 18 до 19 часов.
Наконец, жарко и на пункте пропуска Нарва (Эстоний) – Ивангород (Ленинградская область). Начиная со 2 января, есть немного свободных часов для пересечения границы, которые приходятся на ночь или раннее утро.
Когда же, спрашивается, все эти пропускные пункты станут работать в обычном, так сказать, будничном режиме? GoSwift озвучивает четкую дату: 12 января текущего года.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве