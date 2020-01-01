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1 января 2020, 20:36

На границе тяжело. Праздники, однако…

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Фото пользователя 110km.ru
Согласно данным сервиса бронирования мест в очереди GoSwift, начиная с 5 января 2020 года, заняты практически все места на пересечение границы в пункте пропуска Койдула (Эстония) – Куничина Гора (Псковская область).

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В другие каникульные дни, а именно: 4 января нет мест в период с 14 до 17 часов, 5 января - с 10 до 23 часов, 6 и 7 января – с 8 до 0 часов, 8 января – с 12 до 15 часов.

Другой пункт пропуска: Лухамаа – Шумилкино не менее востребован в эти дни. Здесь всё занято 4 января с 12 до 22 часов, 5 января – с 10 до 23 часов, 6 января – с 7 до 0 часов, 8 января – 9 до 20 часов. В полной мере забронированы часы на даты 2-3 января 2020-го: 2 января с 15 часов до 17 часов, 3 января – с 12 до 13 часов, с 14 до 16 часов и с 18 до 19 часов.

Наконец, жарко и на пункте пропуска Нарва (Эстоний) – Ивангород (Ленинградская область). Начиная со 2 января, есть немного свободных часов для пересечения границы, которые приходятся на ночь или раннее утро.

Когда же, спрашивается, все эти пропускные пункты станут работать в обычном, так сказать, будничном режиме? GoSwift озвучивает четкую дату: 12 января текущего года.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Как проверить, заменили масло в сервисе или нет?
У меня тоже такое было. Меняли на 1 ТО масло, но при сдаче в щупе масло коричный был, я сказал что есть сомнение о том что меняли масло.показали видео, но там тоже не видно что сливает, и наливает новую маслу. Потом читал что масло бывает и коричный.
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На границе тяжело. Праздники, однако…
{{material_128526}} В другие каникульные дни, а именно: 4 января нет мест в период с 14 до 17 часов, 5 января - с 10 до 23 часов, 6 и 7 января – с 8 до 0 часов, 8 января – с 12 до 15 часов.Другой пункт пропуска: Лухамаа – Шумилкино не менее востребован в эти дни. Здесь всё занято 4 января с 12 до 22 часов, 5 января – с 10 до 23 часов, 6 января – с 7 до 0 часов, 8 января – 9 до 20 часов. В полной мере забронированы часы на даты 2-3 января 2020-го: 2 января с 15 часов до 17 часов, 3 января – с 12 до 13 часов, с 14 до 16 часов и с 18 до 19 часов. Наконец, жарко и на пункте пропуска Нарва (Эстоний) – Ивангород (Ленинградская область). Начиная со 2 января, есть немного свободных часов для пересечения границы, которые приходятся на ночь или раннее утро. Когда же, спрашивается, все эти пропускные пункты станут работать в обычном, так сказать, будничном режиме? GoSwift озвучивает четкую дату: 12 января текущего года.
2020-01-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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