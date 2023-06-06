На грунтовке в Иркутской области Toyota не разъехалась с МАЗом: трое погибли (видео)
В результате на месте происшествия погибли двое мужчин и женщина. Их личности еще предстоит установить. Еще один пассажир обратился за медицинской помощью. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. На записи виден еще один помятый микроавтобус. Возможно, имел место рискованный обгон. Кроме того, местные СМИ сообщают, что на той же автодороге, только с 15-го по 31-й километр, обнаружены провалы грунта. На место выехала спецтехника: самосвалы, грейдеры, экскаваторы, каток и бульдозер.
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14.09.2022, 09:42
Водитель бетономешалки погиб в страшной аварии на перевале
Трагедия произошла утром в среду, 14 сентября на горном перевале Сахалина. На спуске бетономешалка выехала на полосу встречного движения, столкнулась со встречным микроавтобусом и перевернулась.Читать далее
-
18.08.2022, 09:18
Роковая случайность привела к гибели пяти человек в Приморье
Трагедия произошла минувшей ночью на автодороге Хабаровск – Владивосток. В лобовом столкновении Toyota Corolla Spaсio и Toyota Hiace погибла целая семья.Читать далее
-
24.11.2021, 13:03
Посмотрите, как «подушка» врезалась в «Тойоту»: необычная авария в России
Курьезное, в своем роде, ДТП произошло на реке Лена, в Якутии. Ледяное полотно широкой реки не поделили минивэн Toyota Hiace Regius и катер на воздушной подушке «Хивус».Читать далее
-
02.08.2021, 08:49
Новый Toyota Land Cruiser Prado получит необычный мотор: первые подробности
Компания Toyota разрабатывает новую силовую установку на базе дизельного мотора. Первым новинку должен получить внедорожник Land Cruiser Prado следующего поколения, премьера которого ожидается в следующем году.Читать далее
-
25.10.2019, 16:06
VIP-версию Toyota Hiace оценили в 3 675 000 рублей
В России стартовал прием заказов на новую VIP-версию минивена Toyota Hiace с комфортабельным 9-местным салоном. Автомобиль доступен в двух уровнях оснащения: «Элеганс» и «Престиж Safety».Читать далее
-
08.10.2019, 15:48
Toyota представила роскошный минивен GranAce
Японские дилеры начали принимать предварительные заказы на новый минивен бизнес-класса Toyota GranAce. Автомобиль представляет собой премиальную версию Hiace нового поколения: 6-местный салон и отделка под «кожу» и «дерево».Читать далее
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