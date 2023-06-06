На грунтовке в Иркутской области Toyota не разъехалась с МАЗом: трое погибли (видео)

Ранее мы писали Смертельный разворот в Приморье: не выжил никто Вечером в четверг, 25 мая, в Приморском крае на автодороге А-370 «Уссури» произошло смертельное ДТП с участием ... Читать далее

Трагедия произошла около шести часов вечера на 140-м километре автодороги «Жигалово – Казачинское», сообщает Мойка78 со ссылкой на региональное управление ГИБДД Иркутской области. На грунтовой дороге столкнулись два автомобиля: самосвал МАЗ и микроавтобус Toyota Hiace. Судя по опубликованному видео, удар пришелся на левую часть праворульного японского автомобиля.

В результате на месте происшествия погибли двое мужчин и женщина. Их личности еще предстоит установить. Еще один пассажир обратился за медицинской помощью. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. На записи виден еще один помятый микроавтобус. Возможно, имел место рискованный обгон. Кроме того, местные СМИ сообщают, что на той же автодороге, только с 15-го по 31-й километр, обнаружены провалы грунта. На место выехала спецтехника: самосвалы, грейдеры, экскаваторы, каток и бульдозер.

Упомянутые модели: Toyota Hiace (от 2 387 000 Р )

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