На испытаниях у обновленной Lada Vesta обнаружили критичный дефект
Фото: Лада.Онлайн
Как сообщает Тарантас Ньюс со ссылкой на паблик Avtograd news в ВК, из-за отказа электронной приборной панели перестаёт работать вся электрика, и машина дальше не едет. Сейчас инженеры разбираются в причинах неисправности. Проект находится на контроле президента АвтоВАЗа Николя Мора.
Тестовая сборка и финальные испытания направлены на выявление всех возможных проблем, чтобы их можно было своевременно устранить и доработать конструкцию. В настоящее время собрано уже более 200 прототипов, которые испытывают на полигоне около села Сосновка в Самарской области.
- 1 200 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 720 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2016 в Москве
- 1 190 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 1 025 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 1 190 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 1 080 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 1 110 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 370 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 330 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 210 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий