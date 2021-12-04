На итальянском авторынке сильный провал, а лучше всех продается «Панда»
Озвучены цифры реализации новых автомобилей в солнечной Италии. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в ноябре 2021-го на полуострове продано на 24,6% машин меньше – 104 478 ед. Анализируя ситуацию с января по ноябрь текущего года, можно констатировать, что в общей сложности было продано на 400 тыс. автомобилей меньше, чем в 2019 году, потери составили 22,8%.
Автомобильный рынок по-прежнему находится в кризисе, констатируют местные эксперты, и, похоже, эта ситуация не закончится не скоро. Нынешний сценарий драматичен уже более полутора лет - с начала пандемии коронавируса в феврале-марте прошлого года. Ковид и локдаун испытали на прочность всех игроков автомобильного сектора, который до сих пор не восстановился.
Помимо ковидных ограничений по авторынку Италии ударил кризис полупроводников: отсутствуют поставки компонентов и микрочипов, которые необходимы производителям для сборки новых транспортных средств. Отсюда нехватка готовых автомобилей – огромное количество клиентов, которые ждут свою машину, заказанную несколько месяцев назад. Все это усугубляется отсутствием стимулов со стороны государства.
На фоне этих событий в Италии наметился бум продаж электромобилей - электрифицированные и гибридные модели сегодня сохраняют самую большую долю рынка. На автомобили mild hybrid и full hybrid all в ноябре 2021 года пришлось 31,4% реализации всех машин, «взнос» машин на чистой тяге - 6,5% от общего количества.
Озвучено и то, какие модели итальянцы любят больше всего. Первым делом указано, что свою долю теряют седаны, а продажи все более востребованных кроссоверов поднялись до 40,3%. Такие предпочтения автоматически ударили по универсалам. Среди брендов ноябрьскими лидерами стали Fiat (15 251 ед.), Volkswagen (8 723 ед.), Toyota (6 437 ед.) и Dacia (6 338 ед.). Самым продаваемым автомобилем в Италии по-прежнему является малышка Panda (8 815 ед.).
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