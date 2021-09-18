На ивановской свалке замечены кареты «Скорой помощи». Или это не свалка?
Фото: Instagram/lanasator
Фото: Instagram/lanasator
Фото: Instagram/lanasator
Фото: Instagram/lanasator
«Пожалуй, в каждом крупном городе можно найти подобную свалку. Сюда попадают либо бесхозные машины, либо проданные на запчасти по цене металла, либо ещё каким-то путём избежавшие отправки на утилизацию», - так пишут модераторы одного из пабликов «города невест» Иваново.
Авторы публикации предполагают, что свалка предоставляет параллельно услуги авторазборки или аренды реквизита, где можно отыскать родные детали для своей «ласточки» или одолжить для фотосессии какое-нибудь ржавое ретро-«ведро».
Есть здесь и своя, если так можно выразиться, изюминка: которая выбивается из общего ряда, - это вид кареты «скорой помощи» и школьные микроавтобусы. Авторы поста обращают внимание на том, что эта спецтехника выглядит «достаточно бодро и совсем не заброшенно».
«Кто-нибудь знает что-то об этой свалке в Иваново»? – задаются вопросом в группе? Ответы многочисленны. «Видна новая техника! Явно отстойник... Вопрос: почему они не в эксплуатации»? - интересуется Kudm77.
«Не питайте пустых надежд на халяву, это стоянка автосалона, то, что принято по программе «трейд ин» и программе утилизации, то что реально имеет ценность, будет позднее в продаже, либо под реставрацию, а хлам просто в «чермет» уедет. Смотрите на тематическом сайте в объявлениях «Москвичи» и «Жигули», новые без пробега», - пишет со знанием дела alex123mers. «Но там есть и раритетные советские автомобили, которым очень нужен хороший реставратор», - вторит Alexey.popov_63.
«Это ГАЗ-Центр, территория автосалона, машины стоят новые, был там недавно, не пишите ересь, коль не в курсе, что да как», - призывает seregasmirnov37rus.
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