Ранее мы писали 3 вопиющих истории о нагло скрученном пробеге По данным экспертов, каждый третий автомобиль в России хотя бы раз подвергался манипуляциям с одометром. Иногда ... Читать далее

Скрученный пробег – один из самых распространенных видов обмана при продаже подержанного автомобиля. Ведь цена машины напрямую зависит от показаний одометра: чем меньше пробег, тем дороже можно продать автомобиль. Однако обнаружить и наказать мошенника в большинстве случаев бывает сложно. Иногда владелец долгое время не подозревает, что на его автомобиле скручен пробег. Эксперты издания Pravda.Ru выяснили, на каких автомобилях чаще всего скручивают пробег и на сколько меняют цифры.

Наиболее подвержены манипуляциям с одометром автомобили с дизельными моторами. На них приходится 75% всех мошенничеств с пробегом. Бензиновые автомобили фигурируют лишь в каждом четвертом случае. Электрокары пока вообще не трогают. В среднем пробег снижают на 50 тысяч километров, однако это значение зависит от года выпуска автомобиля. В зоне риска оказываются автомобили, выпущенные в первой половине 1990-х годов, где среднее снижение пробега составляет 80 тысяч километров.

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